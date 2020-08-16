أعاصير"... موقع يكشف عن الزوارق الحربية الأمريكية التي "تقلق إيران"... فيديو

تلعب السفن الدورية الأمريكية الصغيرة دورا كبيرا في توازن النفوذ في مياه الخليج العربي، ونتيجة لذلك، فهي تراقب الحركة الإيرانية في هذه المنطقة.

وبحسب موقع "ناشيونال إنترست"، إذا دخلت الولايات المتحدة وإيران في حرب في الخليج العربي، فقد تكون أصغر السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية هي أول من يخوض القتال.

تزيح زوارق دورية التابعة للبحرية من فئة الإعصار والتي تُعرف أيضا باسم "PCs" حوالي 330 طنا فقط من المياه، بينما تزيح مدمرة من فئة أرليغ بورك "Arleigh Burke" أكثر من 9000 طن من المياه.

يتكون الطاقم القياسي على متن زوارق الإعصار من 28 ضابطا وبحارا فقط.

ووفقا للموقع، تعمل عشرة زوارق من فئة "أعاصير" من قاعدة في البحرين، وتشكل طليعة البحرية الأمريكية في الخليج العربي، وهي السفن الحربية الأمريكية الوحيدة التي تعمل بشكل دائم قبالة السواحل الإيرانية، كما تنتشر سفن أخرى أكبر بشكل دوري في المنطقة.

تتوقع البحرية الأمريكية أن تلعب هذه السفن دورا رئيسيا في أي صراع محتمل واسع النطاق، فكل منها يحمل مدفعين عيار 25 ملم بالإضافة إلى رشاشات وقاذفات قنابل يدوية وحوامل صواريخ "غريفين" المضادة للسفن قصيرة المدى، ويمكن القول إن "الإعصار" هي أكثر السفن الحربية الأمريكية تسليحا ثقيلا بالنسبة لحجمها.

منذ الحصول على زوارق الدوريات في منتصف التسعينيات وحتى وقت قريب، سعت البحرية الأمريكية لإيجاد مكان للسفن الصغيرة في أسطول تهيمن عليه حاملات الطائرات والطرادات والمدمرات الأكبر حجما التي تجوب المحيط.

تفتقر زوارق الدوريات إلى قدة التسلل للانتشار بمفردها، لذلك يجب على الأسطول استئجار سفن ذات حمولة ثقيلة لسحب السفن الحربية الصغيرة عبر المحيطات.

وقالت البحرية الأمريكية عن "الأعاصير": "إنها تقوم بمهام ووظائف ومهام بحرية طويلة الأمد ومعتمدة، وحماية المصالح الوطنية للولايات المتحدة مع توفير ضمان الاستقرار لحلفائنا وشركائنا في منطقة مضطربة من العالم".