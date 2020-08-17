"أرميا 2020": فرصة التعرف على ما هو جديد في عالم المدرعات

تنطلق في مركز المعارض والمؤتمرات "باتريوت" في ريف العاصمة الروسية موسكو في 23 أغسطس/آب، فعاليات معرض "أرميا 2020".

وسيحتوي هذا المعرض على أكثر من 28 ألف قطعة سلاح وآلية عسكرية من بينها ما لم يُعرض على الجمهور من قبل. وأعلنت شركة التصنيع العسكري الروسية عن مدرعات جديدة سيتم عرضها خلال معرض "أرميا 2020".

السيارة المدرعة الخفيفة

ومن أحدث منتجات شركة التصنيع العسكري سيارة "ستريلا" وهي سيارة مدرعة خفيفة تزن 4.7 طنّ يمكن استخدامها لنقل الناس ومختلف الأشياء. وتبلغ حمولتها 1000 كيلوغرام. كما يمكن استخدامها كسيارة القائد.

وتوفر سيارة "ستريلا" لركابها الحماية من متفجرات تعادل قوتها 2 كيلوغرام من مادة التروتيل.

وتبلغ قوة محركها 200 قوة حصانية. ويمكنها أن تسير على الطريق المعبد بسرعة 155 كيلومترا في الساعة. ويمكن تزويدها بوقود يكفي لـ1000 كيلومتر.

وتتسع سيارة "ستريلا" لـ8 أشخاص. ويمكن نقلها عند الضرورة في طائرة الهليكوبتر.

صنعت لدول أخرى

وأنتجت شركة التصنيع العسكري في الفترة الأخيرة موديلا جديدا من سيارة "أتليت" خصص للتصدير إلى دول أخرى.

ويمكن استخدام السيارة المدرعة الجديدة التي اصطلح على تسميتها بـ"إس بي إم في بي كا 233136" وهي من الآلات الآمنة بيئيًا، لنقل الأشخاص والسلع العسكرية مع توفير الحماية من الألغام والمتفجرات الأخرى.

وتزن السيارة 9 أطنان، ويمكنها أن تسير بسرعة لا تقل عن 120 كيلومترا في الساعة. ويمكن تزويدها بوقود يكفي لـ1000 كيلومتر. وتوفر السيارة لركابها الحماية من متفجرات تعادل قوتها 2 إلى 4 كيلوغرامات من مادة التروتيل.

باغي

وأنتجت شركة التصنيع العسكري مؤخرا سيارة من فئة سيارات "باغي" تفي بمتطلبات مَن يحتاج إلى سيارة سريعة قادرة على اجتياز الأراضي الوعرة للقيام بمهمة الاستطلاع والاستخبار أو اقتحام مواقع العدو.

وتعادل قوة محركها 240 قوة حصانية، ويمكن تسليحها بـ4 مدافع رشاشة، وقذائف صاروخية مضادة للدبابات، وصواريخ مضادة للطائرات، وتوفر مقاعدها لمن يجلس عليها الحماية من الإصابة.

برج الأسلحة الجديد

وتمت صناعة برج الأسلحة الجديد لناقلة الجنود "بي تي إر 82". وتحمل الناقلة المزودة ببرج الأسلحة الجديد اسم "بي تي إر-82أ تي". وفي الحقيقة جعل برج الأسلحة الجديد ناقلة الجنود مركبة قتال ذات عجلات.

وستظهر "بي تي إر-82أ تي" في معرض "أرميا 2020" مجهزة ببرج الأسلحة "دي أو بي إم بي تي إر-بي إم" الذي يحوي مدفعا أوتوماتيكيا عيار 30 ملم ومدفعا رشاشا عيار 7.62 ملم وصواريخ "كونكورس-إم" الموجهة مع اثنين من قواذفها.

ويتم التحكم في برج الأسلحة "دي أو بي إم بي تي إر-بي إم" عن بعد، ويستطيع برج الأسلحة الجديد اكتشاف الأهداف المطلوب تدميرها في الليل على بعد 3000 كيلومتر. ويحوي البرج آلية تتبع الأهداف أوتوماتيكيًا الأمر الذي يزيد احتمال إصابة الهدف المتحرك بغض النظر عن مدى مهارة مشغّل الأسلحة.

مركبة القتال الجديدة

وتوضع مركبة "كا-17" القتالية على عربة "بوميرانغ"، وهي عربة جديدة تضمن أمثل توزيع للجنود والمعدات وتوفر للمركبة حماية إضافية.

وتتسع مركبة "كا-17" لـ8 جنود. ويتمثل سلاحها الأساسي في مدفع "2أ42" الأوتوماتيكي عيار 30 ملم. كما يحتوي برج الأسلحة فيها المعروف باسم "بوميرانغ-بي إم"على مدفع رشاش عيار 7.62 ملم. ويوضع خارج برج الأسلحة على جانبيه اثنان من قواذف الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت-دي".

وخصصت الصواريخ التي تحملها مركبة "كا-17" لمكافحة أهداف أرضية مدرعة متحركة وغير متحركة، وطائرات تطير على ارتفاع منخفض. ويمكن أن يبلغ مدى صاروخ "كورنيت-دي" 10000 متر، ويستطيع محرك عربة "بوميرانغ" إنتاج 750 قوة حصانية.

مدرعة "أورال"

وصنعت مدرعة "في بي كا-أورال" على أساس عربة "أورال-53099"، أي أنها تستخدم معدات سيارات ماركة "أورال" وهو ما يخفض ثمن المدرعة ويزيد من سهولة تشغيلها ويخفض تكلفتها التشغيلية.

وخصصت مدرعة "في بي كا-أورال" لنقل 12 شخصا، وتوفر لهم الحماية من متفجرات تعادل قوتها 6 كيلوغرامات من مادة التروتيل. وينتج محركها 360 قوة حصانية. وتزن مدرعة "في بي كا-أورال" 14 طنا، وتستطيع السير سرعة لا تقل عن 100 كيلومتر في الساعة.

ولأن مدرعة "في بي كا-أورال" تقبل تركيب مختلف المعدات فإنه يمكن استخدامها كوسيلة للحرب الإلكترونية وكمقر للقيادة وكوسيلة نقل الوحدة الطبية.. إلخ.

الآلية المجنزرة العائمة

وأبدع مهندسو شركة التصنيع العسكري في هذا العام آلية متميزة قادرة على نقل ما يزن 5 أطنان على الأراضي المغطاة بالثلوج والمليئة بالمستنقعات والكثبان الرملية. كما أنها قادرة على عبور الأحواض المائية.

واصطلح على تسمية هذه الآلية، وهي مجنزرة، بـ"5901".