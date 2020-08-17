تسجيل
14:28 GMT17 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    إطلاق صواريخ من منظومة صاروخية مضادة للطائرات ستريلا -10 خلال منافسات الجيش السماء الصافية-2018 في مركز المناورات الجوية للقوات البرية في إقليم كراسنودار

    "أرميا 2020": فرصة التعرف على ما هو جديد في عالم المدرعات

    © Sputnik . Vitaliy Timkiv
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103260/33/1032603390_0:174:3022:1873_1200x675_80_0_0_319d4cf890283a5e0ba496deadd27fbe.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202008171046292842-%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%A7-2020-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%AA/

    تنطلق في مركز المعارض والمؤتمرات "باتريوت" في ريف العاصمة الروسية موسكو في 23 أغسطس/آب، فعاليات معرض "أرميا 2020".

    وسيحتوي هذا المعرض على أكثر من 28 ألف قطعة سلاح وآلية عسكرية من بينها ما لم يُعرض على الجمهور من قبل. وأعلنت شركة التصنيع العسكري الروسية عن مدرعات جديدة سيتم عرضها خلال معرض "أرميا 2020".

    السيارة المدرعة الخفيفة

    مدرعة تايفون
    © Sputnik . Maksim Blinov
    اختبار أحدث مدرعة روسية "ستريلا"... فيديو
    ومن أحدث منتجات شركة التصنيع العسكري سيارة "ستريلا" وهي سيارة مدرعة خفيفة تزن 4.7 طنّ يمكن استخدامها لنقل الناس ومختلف الأشياء. وتبلغ حمولتها 1000 كيلوغرام. كما يمكن استخدامها كسيارة القائد.

    وتوفر سيارة "ستريلا" لركابها الحماية من متفجرات تعادل قوتها 2 كيلوغرام من مادة التروتيل.

    وتبلغ قوة محركها 200 قوة حصانية. ويمكنها أن تسير على الطريق المعبد بسرعة 155 كيلومترا في الساعة. ويمكن تزويدها بوقود يكفي لـ1000 كيلومتر.

    وتتسع سيارة "ستريلا" لـ8 أشخاص. ويمكن نقلها عند الضرورة في طائرة الهليكوبتر.

    صنعت لدول أخرى

    وأنتجت شركة التصنيع العسكري في الفترة الأخيرة موديلا جديدا من سيارة "أتليت" خصص للتصدير إلى دول أخرى.

    ويمكن استخدام السيارة المدرعة الجديدة التي اصطلح على تسميتها بـ"إس بي إم في بي كا 233136" وهي من الآلات الآمنة بيئيًا، لنقل الأشخاص والسلع العسكرية مع توفير الحماية من الألغام والمتفجرات الأخرى.

    وتزن السيارة 9 أطنان، ويمكنها أن تسير بسرعة لا تقل عن 120 كيلومترا في الساعة. ويمكن تزويدها بوقود يكفي لـ1000 كيلومتر. وتوفر السيارة لركابها الحماية من متفجرات تعادل قوتها 2 إلى 4 كيلوغرامات من مادة التروتيل.

    باغي

    وأنتجت شركة التصنيع العسكري مؤخرا سيارة من فئة سيارات "باغي" تفي بمتطلبات مَن يحتاج إلى سيارة سريعة قادرة على اجتياز الأراضي الوعرة للقيام بمهمة الاستطلاع والاستخبار أو اقتحام مواقع العدو.

    وتعادل قوة محركها 240 قوة حصانية، ويمكن تسليحها بـ4 مدافع رشاشة، وقذائف صاروخية مضادة للدبابات، وصواريخ مضادة للطائرات، وتوفر مقاعدها لمن يجلس عليها الحماية من الإصابة.

    برج الأسلحة الجديد

    مروحية كا-52 (أليغاتور)، مناورات تكتيكية، قوات الإنزال، في منطقة كوسترومسا، روسيا
    © Sputnik . Oleg Smyslov
    لماذا سميت "كا -50" بـ "القرش الأسود"
    وتمت صناعة برج الأسلحة الجديد لناقلة الجنود "بي تي إر 82". وتحمل الناقلة المزودة ببرج الأسلحة الجديد اسم "بي تي إر-82أ تي". وفي الحقيقة جعل برج الأسلحة الجديد ناقلة الجنود مركبة قتال ذات عجلات.

    وستظهر "بي تي إر-82أ تي" في معرض "أرميا 2020" مجهزة ببرج الأسلحة "دي أو بي إم بي تي إر-بي إم" الذي يحوي مدفعا أوتوماتيكيا عيار 30 ملم ومدفعا رشاشا عيار 7.62 ملم وصواريخ "كونكورس-إم" الموجهة مع اثنين من قواذفها.

    ويتم التحكم في برج الأسلحة "دي أو بي إم بي تي إر-بي إم" عن بعد، ويستطيع برج الأسلحة الجديد اكتشاف الأهداف المطلوب تدميرها في الليل على بعد 3000 كيلومتر. ويحوي البرج آلية تتبع الأهداف أوتوماتيكيًا الأمر الذي يزيد احتمال إصابة الهدف المتحرك بغض النظر عن مدى مهارة مشغّل الأسلحة.

    مركبة القتال الجديدة

    وتوضع مركبة "كا-17" القتالية على عربة "بوميرانغ"، وهي عربة جديدة تضمن أمثل توزيع للجنود والمعدات وتوفر للمركبة حماية إضافية.

    وتتسع مركبة "كا-17" لـ8 جنود. ويتمثل سلاحها الأساسي في مدفع "2أ42" الأوتوماتيكي عيار 30 ملم. كما يحتوي برج الأسلحة فيها المعروف باسم "بوميرانغ-بي إم"على مدفع رشاش عيار 7.62 ملم. ويوضع خارج برج الأسلحة على جانبيه اثنان من قواذف الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت-دي".

    وخصصت الصواريخ التي تحملها مركبة "كا-17" لمكافحة أهداف أرضية مدرعة متحركة وغير متحركة، وطائرات تطير على ارتفاع منخفض. ويمكن أن يبلغ مدى صاروخ "كورنيت-دي" 10000 متر، ويستطيع محرك عربة "بوميرانغ" إنتاج 750 قوة حصانية.

    مدرعة "أورال"

    © Sputnik . Ekaterina Lizlova
    لأول مرة روسيا تصدر مدرعة "أورال" إلى الخارج
    وصنعت مدرعة "في بي كا-أورال" على أساس عربة "أورال-53099"، أي أنها تستخدم معدات سيارات ماركة "أورال" وهو ما يخفض ثمن المدرعة ويزيد من سهولة تشغيلها ويخفض تكلفتها التشغيلية.

    وخصصت مدرعة "في بي كا-أورال" لنقل 12 شخصا، وتوفر لهم الحماية من متفجرات تعادل قوتها 6 كيلوغرامات من مادة التروتيل. وينتج محركها 360 قوة حصانية. وتزن مدرعة "في بي كا-أورال" 14 طنا، وتستطيع السير سرعة لا تقل عن 100 كيلومتر في الساعة.

    ولأن مدرعة "في بي كا-أورال" تقبل تركيب مختلف المعدات فإنه يمكن استخدامها كوسيلة للحرب الإلكترونية وكمقر للقيادة وكوسيلة نقل الوحدة الطبية.. إلخ.

    الآلية المجنزرة العائمة

    وأبدع مهندسو شركة التصنيع العسكري في هذا العام آلية متميزة قادرة على نقل ما يزن 5 أطنان على الأراضي المغطاة بالثلوج والمليئة بالمستنقعات والكثبان الرملية. كما أنها قادرة على عبور الأحواض المائية.

    واصطلح على تسمية هذه الآلية، وهي مجنزرة، بـ"5901".

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا خلال مراسم افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الثاني، 1961
    من مديحة كامل إلى براد بيت...مهرجان موسكو السينمائي الدولي
    روسيا والبرازيل تتفقان على إنتاج اللقاح الروسي المضاد لكورونا لدعم أمريكا اللاتينية
    العلاقات الرسمية بين إسرائيل والعرب
    العلاقات الرسمية بين إسرائيل والدول العربية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك