الدفاع البيلاروسية: المقاتلات تقوم بدوريات على الحدود في إطار التدريب القتالي

في 18 أغسطس/ أب، وفقًا لخطة تدريب القوات المسلحة البيلاروسية، سيتم تنفيذ رحلات جوية مجدولة لطائرات "أ إن-2650 ساب" و"ياك-130" و"116 شاب" و"سو-30إس إم" ياب في إطار حماية حدود الدولة في المجال الجوي.

وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن طياري "116 شاب" و"50 ساب" سيقومون أثناء التدريبات التكتيكية للطيران بالتدرب على القيام بإجراءات مشتركة تشارك فيها طائرتين.

وأكدت الوزارة أنه في إطار التحضير لتدريب تكتيكي يتم إطلاق النار من أنظمة المدفعية الصاروخية "تونغوسكا" وأنظمة الصواريخ "إيغلا" المحمولة. تم نقل فرق المدفعية الصاروخية من اللواءين 19 و120 إلى الوحدة 174 من القوات الجوية و قوات الدفاع الجوي.

يتم إجراء دروس لتعليم قيادة المركبات القتالية، والتدريب التكتيكي ودروس في التدريب التكتيكي (بالاشتراك مع التدريب البدني)، والتدريب الفني والتكتيكي الخاص.