الكشف عن أسرار المركبة البرمائية "دروزد"... فيديو

ظهر مقطع فيديو على شبكة الإنترنت يتحدث عن تصميم وهدف المركبة الروسية السريعة "دروزد". وأطلق عليها موقع "درايف"، نظرا لمظهرها وقدراتها المستقبلية، اسم "سيارة جيمس بوند".

ومن خصائص المركبة على الماء، أنها تتحرك بواسطة مدفع مائي. سيكون لا غنى عنها لسلاح مشاة البحرية والقوات الخاصة في عمليات الإنقاذ. وقال سيرغي تيريشنكوف، كبير المصممين للمشروع، لـFlotProm، إنه يمكن استخدامها لوضع معابر الأنهار وحتى إطفاء الحرائق.

بفضل قدرتها على الانزلاق، يمكن لـ دروزد الوصول إلى سرعة حتى 70 كيلومترًا في الساعة على الماء، وأقصى سرعة على الأرض هي 100 كم / ساعة. تتكون محطة الطاقة من محرك ديزل بقوة 260 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي. الآلة مزودة برافعة للخروج الذاتي وبمراسٍ ونظام مركزي لنفخ العجلات. في الوضع البحري، يتم سحب العجلات إلى البدن.

في الجزء الخلفي من دروزد هناك حجرة لقوات الإنزال لثمانية أشخاص. يسمح السطح الصلب لغرفة القيادة بتركيب أسلحة مختلفة. كتلة الحمولة طن ونصف ويبلغ وزنها حوالي 2000 كغم.

سيتم تقديم النموذج الأولي للسيارة في "أرميا -2020".