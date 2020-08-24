مقاتلات الجيل الخامس الروسية تتمرن على نظام دون طيار

أعلن المدير العام لشركة الطيران المتحدة الروسية، يوري سليوسار، أن المقاتلات من الجيل الخامس وعدد من المقاتلات الأخرى تتمرن على نظام "دون طيار".

وقال سليوسار عبر قناة "زفزدا" الروسية: "يمكنني القول إننا نعمل بالفعل على نظام دون طيار في العديد من المجمعات بما فيها الطائرة من الجيل الخامس سو-57".

ووفقا له، تم تنفيذ أكثر من 4000 رحلة على 10 مقاتلات. وأضاف أن "مهمتنا هي بدء عمليات تسليم (للمقاتلات) متسلسلة لصالح القوات الجوية الفضائية الروسية".

يذكر أن الطائرة من طراز "سوخوي - 57" (واسمها الأسبق "باك فا"، ثم اسمها التجريبي – تي-50) هي عبارة عن مقاتلة روسية من الجيل الخامس مخصصة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والبحرية على سطح الماء. وقامت هذه المقاتلة بأول طلعة لها في عام 2010.

ومن خواص المقاتلة "سوخوي – 57" المتميزة، الجمع بين قدرتها العالية على المناورة وقدرها على تنفيذ الطلعة بسرعة تفوق سرعة الصوت، وذلك بالإضافة إلى تمتعها بأحدث أنواع أجهزة الطيران الإلكترونية، بالإضافة إلى صعوبة اكتشافها، ما يضمن لها التفوق على الطائرات المنافسة.

هذا وتم توقيع عقد توريد 76 مقاتلة من طراز "سوخوي – 57" إلى القوات الفضائية الجوية الروسية في منتدى "آرميا 2019".