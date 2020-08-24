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    مروحية مي - 35 بي، معرض أرميا 2020

    روسيا تعرض أحدث مروحياتها في منتدى "أرميا 2020" الدولي

    © Photo / Evgeny Baranov
    رصد عسكري
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    قدمت شركة "مروحيات روسيا" أحدث النماذج من تصاميمها في مجال الطائرات، ضمن المنتدى العسكري "أرميا 2020" المقام في حديقة باتريوت في ضواحي موسكو.

    وعرضت "مروحيات روسيا" طائرتها الجديدة "مي 171 ش" لأول مرة ضمن المنتدى، التي تملك العديد من الميزات والخصائص الفريدة والعالمية من حماية معززة وقدرات هجومية كبيرة، والتي تلبي جميع متطلبات الراغبين بالحصول على هذه المروحية.

    وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" تحدث ممثل الشركة الروسية فيكتور ليتفينوف عن خصائص وميزات هذه الطائرة، وأكد أن هذه الطائرة لديها القدرة على إتمام مختلف العمليات في مختلف الأجواء والظروف، وقدرتها على التحول من العمليات على الارتفاعات الكبيرة وتحولها خلال دقائق معدودة إلى العمليات الأرضية، وتدمير الأهداف الأرضية من دبابات وغيرها في المناطق المفتوحة.

    وأشار ليفتينوف إلى أن مروحية "مي 171 ش" مصممة بخصائص فريدة وعلى مستوى عال جدا، يجعلها جيلا جديدا تماما من طائرات "مي 8" و"مي 17" والذي يعتبر الأشهر في العالم، وأن حرف "ش" هو اختصار لكلمة "شتورم" والتي تعني "العاصفة" باللغة الروسية، والذي يرمز لقدرة المروحية على محاربة مختلف الأهداف، وعلى القدرة الهجومية الكبيرة للطائرة.

    وأوضح ممثل الشركة أن الطائرة مزودة بأحدث أنظمة الحماية للطاقم، بفضل دروع التيتانيوم والكيلفر، مع توسيع لقدرات الطائرة الهجومية وتزويدها بصواريخ موجهة، وتسليح محسن من مدافع رشاشة ونظام مراقبة متطور جدا، بالإضافة إلى محركات عالية ونظام ناقل جديد كليا.

    وأضاف فيكتور ليتفينوف بأن المروحية تملك شفرات جديدة مع نظام محسن، ودوار ذيل على رباعية، مع بابان منزلقان على الجانبين ومنحدر في مؤخرة الطائرة، تتيح النزول من الطائرة بسرعة، وأكد أن هذه المروحية لا تزال تخضع لفترة تجريبية قبل إصدار النسخة النهائية للطائرة.

    وأردف بان المروحية "مي 171 ش" تستطيع الطيران لمدة 6 ساعات من دون توقف، وإلى مسافة تصل حتى 1400 كم، وقد تم تجريب الطائرة لهذه المسافات، كما أنها تستطيع حمل 4 أطنان من الأسلحة، ويتألف طاقمها من 3 أشخاص طيارين ومهندس، وتستطيع حمل 37 جندي بأسلحته في الطائرة.

    وأشار إلى ميزة فريدة في الطائرة وهي قدرتها على تنفيذ المهمات الليلية، وإلى طلاء الطائرة الفريد الذي يحميها ليلا من أجهزة الرؤية الليلية، بالإضافة إلى تزويدها بأنظمة الإضاءة والرؤية الليلية التي تسمح لها بكشف مساحات كبيرة أمامها وما تحتويه من أهداف محتملة.

    وتطرق ليتفينوف إلى أن شركة "مروحيات روسيا" تعمل بكل طاقتها لإتمام جميع العقود الموقعة معها خلال الفترة المتفق عليها بغض النظر عن جائحة كورونا، مع التأكيد إلى الاهتمام بصحة العاملين في الشركة في المقام الأول.

    ونوه ممثل الشركة إلى أن هذه الطائرة كما غيرها من الطائرات الموجودة في المعرض، تم تصميمها وتطويرها بناء على الخبرات والتجارب المتراكمة لدى الشركة من الطائرات التي شاركت في النقاط الساخنة من العالم كسوريا وغيرها، وليس فقط من الجيش الروسي، وإنما أيضا من جميع الدول التي تستخدم المروحيات الروسية.

    كما قدمت الشركة في المنتدى مروحيتها الجديدة "مي 35 ب" المطورة، والتي تم تطويرها بناء على أفضل الصفات في عائلة "مي 24" الأسطورية، والتي تملك خبرة 30 عاما من الأعمال الحربية، بالإضافة إلى أحدث المعدات الروسية الإلكترونية.

    والتقت "سبوتنيك" بألكسي ترافكين أحد ممثلي شركة مروحيات روسيا ضمن المنتدى، والذي استفاض بشرح خصائص الطائرة الحديثة، والذي أكد بأن الشركة قد بدأت تتلقى طلبات لشراء هذه المروحية من عدة دول.

    وعن خصائص وميزات هذه الطائرة يقول ترافكين بأنها تملك نظام رؤية متطور من الجيل الثالث، مع أجهزة التصوير الحراري وكاميرا ملونة ذات دقة عالية بالإضافة إلى جهاز تحديد المدى بالليزر، مع نظارات الرؤية الليلة حديثة ومجموعة من معدات الإضاءة الخارجية والداخلية.

    وأفصح عن أن الطائرة أصبحت تملك نظام طيران آلي حديث، ما أدى إلى تحسين القدرة على التحكم واستقرار المروحية، بالإضافة إلى أتمتة التجارب لتبسيط الإجراءات على الطيار، كما أن النظام الآلي فيها أدى إلى زيادة الدقة في إصابة الأهداف.

    وكشف ترافكين عن تزويد المقاتلة بمدفع مزدوج عيار 23 مم، وصواريخ "إس8" غير الموجهة، كما يمكن إضافة صواريخ "إس13" غير الموجهة وغيره من الصواريخ الموجهة، مع إمكانية حملها لصواريخ هجومية مضادة للدبابات مع نظام تحكم.

    وأكد ممثل "مروحيات روسيا" أن الطائرة مع مجموعة معدات الطيران والملاحة، يمكنها التحليق في أي وقت وتحت أي ظروف مناخية بسيطة كانت أم صعبة، ويمكنها إتمام العمليات في مختلف الأماكن بما في ذلك التضاريس صعبة الرصد، كما نوه إلى احتفاظ المروحية على قدرتها باستخدام جميع أنواع الأسلحة في جميع الأوقات، وبأن التصميم يوفر جهوزية دائمة للقتال، كما أنه يقلل كثافة اليد العاملة في الصيانة.

    يذكر بأن شركة "مروحيات روسيا" تعتبر من رواد صناعة الطائرات المروحية في العالم، وهي المصنع والمصمم الوحيد لهذا النوع من الطائرات في روسيا، وواحدة من الشركات القليلة في العالم التي لديها القدرة على تصميم وتصنيع واختبار وصيانة الطائرات المروحية، وهي جزء من الشركة القابضة "روستيخ".

    • مروحية مي - 35 بي، معرض أرميا 2020
      مروحية "مي - 35 بي"، معرض "أرميا 2020"
      © Photo / Evgeny Baranov
    • مروحية مي - 35 بي، معرض أرميا 2020
      مروحية "مي - 35 بي"، معرض "أرميا 2020"
      © Photo / Evgeny Baranov
    • مروحية مي - 35 بي، معرض أرميا 2020
      مروحية "مي - 35 بي"، معرض "أرميا 2020"
      © Photo / Evgeny Baranov
    • مروحية مي - 35 بي، معرض أرميا 2020
      مروحية "مي - 35 بي"، معرض "أرميا 2020"
      © Photo / Evgeny Baranov
    • مروحية مي - 35 بي، معرض أرميا 2020
      مروحية "مي - 35 بي"، معرض "أرميا 2020"
      © Photo / Russian Helicopters/ Anton Granik
    • مروحية "مي - 35"، معرض "أرميا 2020"
      © Sputnik . Aiham Massa
    • مروحية مي - 171، معرض أرميا 2020
      مروحية "مي - 171"، معرض "أرميا 2020"
      © Sputnik . Aiham Massa
    • مروحية مي - 35 بي، معرض أرميا 2020
      مروحية "مي - 35 بي"، معرض "أرميا 2020"
      © Photo / Evgeny Baranov
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    © Photo / Evgeny Baranov
    مروحية "مي - 35 بي"، معرض "أرميا 2020"

    انظر أيضا:

    الدبابات والجميلات والكمامات...افتتاح منتدى "آرميا 2020" الدولي
    الكلمات الدلالية:
    أرميا, روسيا, الجيش الروسي, طائرات, روستيخ, شركة روستيخ, مروحيات
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