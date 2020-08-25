إستونيون يصورون لقاء مع غواصة روسية... فيديو

صور رجال اليخوت من إستونيا، الذين كانوا في خليج فنلندا، فيديو لعبور غواصة روسية. تم نشر اللقاء غير المتوقع على الإنترنت.

وفقًا للمجلة الإستونية Postimees ، ذهبت مجموعة من ثمانية أشخاص في رحلة بالقارب يوم الخميس الماضي في حوالي الساعة العاشرة صباحًا. في المياه الضحلة حول تالين، رأى السياح سفينة تقترب. وفقًا لقبطان اليخت إين بوميرانس، لم يكن نوع السفينة واضحا في البداية.

وقال: "زدنا السرعة قليلاً حتى تتقاطع مساراتنا، حتى نتمكن من رؤية السفينة بشكل أقرب. كانت غواصة روسية. كانت المسافة بيننا لا تزيد عن مائة متر".

كما أشار القبطان إلى أنه وأصدقاءه سعداء باللقاء مع الغواصة.

وأضاف لقد لوحوا لنا وحتى أعطونا إشارة ترحيب. إنهم كانوا ودودين للغاية، مشيرا إلى أن آخر مرة رأى فيها غواصات في البحر كانت في العهد السوفيتي، عندما "كان الأمر مألوفًا".

في وقت لاحق أصبح معروفًا أن السياح التقوا بإحدى الغواصات التي تعمل بالديزل والكهرباء من مشروع "فارشافيانكا" التابعة لأسطول البلطيق الروسي.