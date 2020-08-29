الفرق الجوية "الفرسان الروس" و"ستريجي" تعرض برنامج طيران جديد...فيديو

قدم الفريق الجوي التابع لقوات الفضاء العسكرية الروسية "ستريجي" في منتدى "أرميا -2020" لأول مرة برنامج طيران على تسعة مقاتلات من طراز ميغ- 29. قدمت الفرقة الجوية "الفرسان الروس" أيضًا برنامجًا محدثًا - على سو-35إس التي تم استلامها مؤخرًا.

كما قدمت فرقة "الفرسان الروس" أيضًا برنامجًا محدثًا. وحلق الطيارين على سو-35إس وسو-30إس إم التي حصلت عليها مؤخرا، مما يؤكد على احترافية الطيارين الذين يؤدون المناورات البهلوانية في تشكيل واحد على أنواع مختلفة من المقاتلات.

شاركت قاذفات الخطوط الأمامية سو-34، والمروحيات الهجومية كا-52 ومي-35إم، وطائرات النقل والمروحيات القتالية مي-8إم تي إش، والفريق الجوي "بيركوت" على مي-28إن في العرض الديناميكي للطيران القتالي الحديث.

ويُعقد المنتدى العسكري التقني الدولي "أرميا-2020" في الفترة من 23 إلى 29 أغسطس أب في حديقة "باتريوت" العسكرية الوطنية في مطار كوبينكا. يتضمن برنامج الأعمال أكثر من 170 حدثًا.