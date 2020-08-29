الجيش الجزائري يطلق صواريخ "أوران" المضادة للسفن.. فيديو

وجرى إطلاق الصواريخ، كما ورد في التعليق التوضيحي على الفيديو، في 27 أغسطس أب في منطقة القاعدة البحرية الجزائرية المرسى الكبير. تم إطلاق الصواريخ من سفينة الصواريخ الصغيرة صلاح ريس.

يشار إلى أنه تم بناء ثلاث سفن من المشروع 1234إيه إم "أوفود" للجزائر في 1980-1982. في 2006-2012 ، تم تحديث الطرادات في روسيا.

يحتوي صاروخ كروز المضاد للسفن التابع لمجمع 3كي24إيه "أوران" على رأس حربي يبلغ 145 كيلوغرامًا بتصميم تجزئة شديد الانفجار. الضربة المباشرة كافية لتدمير سفينة يصل وزنها إلى 5000 طن.

ميزة أخرى لصاروخ أوران هي مقاومته للتشويش الإلكتروني ونظام التوجيه الذكي الذي يسمح له بضرب "ما وراء الأفق". عند الاقتراب من الهدف، ينزل الصاروخ قدر الإمكان ويحلق فوق الماء، مما يجعل من الصعب اعتراضه.