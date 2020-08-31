الدبابة الوحيدة من نوعها تخطف اهتمام إحدى دول الشرق الأوسط

وكانت مؤسسة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع التكنولوجيا العسكرية في روسيا، قد أعلنت قبل أسبوع أن القوات المسلحة الروسية بدأت تختبر دبابة "سبروت".

وأخبر صانعها وكالة أنباء "سبوتنيك" في 28 أغسطس/ آب بأن روسيا تلقت طلبا على دبابة "سبروت إس دي إم1" من جهة أجنبية. وقال سيرغي أبدولوف، رئيس فريق مصممي الآليات العسكرية في مدينة كورغان التي يقع فيها أكبر مصنع لإنتاج الآليات العسكرية المدرعة في روسيا، إن إحدى دول الشرق الأوسط كشفت عن اهتمامها بدبابة "سبروت"، وألمح إلى احتمال وصول الطلبات من جهات أخرى، حيث قال إنهم يتعاملون مع عدة مناطق.

الآلية الفريدة

وتمت صناعة "سبروت إس دي إم1" كآلية مجنزرة قتالية مدرعة عائمة، وهي في الحقيقة دبابة خفيفة، حيث تجاري دبابات حديثة مثل "تي-80" و"تي-90"، في القوة النارية، وتتقدم عليها في القدرة على اجتياز العوائق المائية لكونها آلة عائمة.

وتحتوي دبابة "سبروت إس دي إم1" على نظام أسلحة مدفعي صاروخي عيار 125 ملم. ويمكن تزويدها بوقود يكفي لـ500 كيلومتر، ويمكن نقلها في سفن الإنزال وطائرات النقل.

وكان فلاديمير أرتياكوف، النائب الأول لمدير عام "روستيخ"، قد قال في وقت سابق إنه من الممكن أن تستأثر دبابة "سبروت" باهتمام الدول الأخرى لعدم وجود مثيل لها في العالم.