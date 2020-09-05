هل أسقط باتريوت المقاتلة "سوخوي 35"؟... فيديو

نفت تايوان أنها أسقطت مقاتلة صينية من طراز "سوخوي 35" معتبرة أنها معلومات خاطئة وغير صحيحة، وذلك بعد انتشار فيديو علق عليه نشطاء أنه لمقاتلة صينية من طراز "سوخوي 35" أسقطها صاروخ دفاع جوي.

وبحسب موقع "آفيا برو"، قالت تايوان إنها لم تهاجم مقاتلة جمهورية الصين الشعبية، وذلك ردا على وسائل إعلام قالت إن تايوان أسقطت مقاتلة سوخوي 35 تابعة للجيش الصيني مع فيديو يظهر مقاتلة وهي تحترق.

وبحسب موقع "ديفينس أرابيك"، قالت وزارة الدفاع اليونانية:

"ردًا على انتشار خبر إسقاط تايوان طائرة صينية من طراز SU-35 قالت قيادة القوات الجوية رسميًا هذا اليوم (4 سبتمبر) بأن هذه معلومات خاطئة وغير صحيحة تمامًا".

Taiwan claims to have shot-down a PLAAF Su-35 which violated its airspace over the Taiwan Straits.Pilot injured and captured.Early to confirm the aircraft type as PLAAF and PLANAF have multiple Flanker versions like the J-11 , J-15 , Su-35 and the Su-33 pic.twitter.com/0hizTpmbSv — Hukum 🇮🇳 (@hukum2082) September 4, 2020

​بدوره اعتبر موقع "آفيا برو" أنه: "قد تشير هذه الحقيقة إلى أن الطائرة كان من الممكن أن تتعرض لهجوم من قبل الجيش الأمريكي، الذي تم رصد سفنه الحربية قبالة سواحل تايوان، خاصة وأن الجانب الأمريكي هو أول من أعلن عن إسقاط مقاتلة "سوخوي 35".

وقال الموقع: "تختلف بيانات المصادر في الوقت الحالي فيما بينها، فقد أفاد البعض بأن صاروخ مضاد للطائرات أطلق من تايوان، بينما أشار آخرون إلى أنه لم يتم تسجيل أي إطلاق صواريخ، على الرغم من أن مقاتلات سلاح الجو الصيني في الصين كانت بالفعل قريبة من الجزيرة. لا توجد تعليقات رسمية من بكين حول هذا الموضوع، ومع ذلك، إذا كانت الولايات المتحدة وراء ما حدث بالفعل، فواشنطن مهددة بنزاع عسكري واسع النطاق".

وفي ظل عدم وجود تأكيدات أو تصريحات رسمية حول الفيديو الذي تظهر فيه مقاتلة وهي تحترق، فإن فرضية إسقاط طائرة تبقى ضمن التداول الإعلامي غير الرسمي وغير المؤكد.