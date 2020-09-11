من مقبرة الدبابات إلى القوات...العراق يعيد "تي-72" للخدمة...صور وفيديو

يواصل الجيش العراقي العمل على استعادة دبابات "تي-72إم1"، التي خلفها جيش صدام حسين. في الآونة الأخيرة، تم إرسال عدد منها إلى الوحدات.

توجد مقبرة عملاقة للمعدات العسكرية في منطقة التاجي، حيث تتمركز الآن فرقة النخبة التاسعة المدرعة. وفقًا لبعض التقارير، ظهرت هنا مركبات قتالية معطلة حتى في ظل النظام السابق. بعد العدوان على الكويت، تم فرض عقوبات صارمة على بغداد، بما في ذلك تلك التي منعت توريد قطع الغيار.

بجهود وامكانيات ذاتية ،الفرقة المدرعة التاسعة تعيد تأهيل عدد من الدبابات والمدرعات القديمة وتجهيزها ضمن كتائب الدبابات pic.twitter.com/CyGHKplZe9 — Mustafa Ahmad (@KLKAMASH2018) September 9, 2020

بعد حرب عام 2003، ترك الأمريكيون الدبابات وناقلات الجنود المدرعة وعربات المشاة القتالية ومنشآت المدفعية ذاتية الدفع المعطلة هناك.

وهنا يمكنك مشاهدة عينات من الاتحاد السوفيتي، ودول حلف وارسو السابق، ويوغوسلافيا، والصين، وفرنسا، والبرازيل، وكذلك غنائم من الحرب مع إيران - إنتاج أمريكي وبريطاني وكوري شمالي.

في الوقت الحاضر، يتم تخزين M1A1M Abrams، في هذه المنطقة.

وفقًا للخبراء العسكريين، فإن تي-72إم1 التي أصلحها العراقيون متخلفة كثيرًا عن تي-90 إس كي التي تم شراؤها في روسيا. على سبيل المثال، ليس فيها نظام تحديد أهداف ليلي، وحماية ديناميكية.