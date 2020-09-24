إيران تعلن عن إنشاء قاعدة عسكرية بحرية في مضيق هرمز

كشف قائد ​الحرس الثوري الإيراني​، اللواء ​حسين سلامي​، يوم أمس الأربعاء، عن إنشاء قاعدة عسكرية بحرية جديدة شرق ​مضيق هرمز​ للجيش الإيراني.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية تصريحات سلامي خلال مراسم افتتاح "مقر الشهيد سيد مجيد راهبر"، التابع للقوة البحرية للحرس الثوري، في مدينة سيريك شرقي مضيق هرمز (جنوب البلاد)، قال فيها "إن مقر الشهيد راهبر يقع في واحدة من أكثر المناطق استراتيجية، من حيث الدفاع والهجوم، في الخليج الفارسي ومضيق هرمز".

ولفت سلامي إلى أن تدشين هذا المقر البحري "يسهم في تعزيز ورفع مستوى العمليات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجالات الدفاع والهجوم والرصد في منطقة الخليج الفارسي".

وأكد سلامي، قائلا إن "الهدف من إنشاء مقر الشهيد راهبر البحري، يكمن في الاستشراف التام على دخول وخروج القطع البحرية القادمة من خارج المنطقة في مضيق هرمز والخليج الفارسي وبحر عمان".