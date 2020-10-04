وزارة الدفاع الأرمينية تنشر لقطات لتراجع القوات الأذربيجانية

وكتبت ستيبانيان على صفحتها على فيسبوك "تدمير مركبات العدو المدرعة وانسحاب وحدته". ويُظهر الفيديو ضربات على معدات أذربيجانية، وكذلك تحركات مجموعة كبيرة من الجنود.

في اليوم السابق، صرحت وزارة الدفاع الأرمينية أنه منذ بدء الأعمال القتالية في قرة باغ، فقدت أذربيجان 113 طائرة مسيرة و 250 مركبة مدرعة.

وذكرت وزارة الدفاع الأرمينية، صباح السبت، أن القوات المسلحة الأذربيجانية شنت هجوما في الاتجاهين الجنوبي والشمالي في قرة باغ. في فترة ما بعد الظهر، احتل الجيش الأذربيجاني قرية مداغيز في قرة باغ، وبعد ذلك أعاد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف تسمية القرية بسوغوفوشان. في نفس اليوم، أعلنت باكو الاستيلاء على سبع قرى أخرى في المناطق المجاورة لقرة باغ. وفي وقت لاحق، أعلنت أرمينيا أن جيش الدفاع في قرة باغ أوقف هجوم القوات المسلحة الأذربيجانية.