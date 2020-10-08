الأسد: الجيش السوري يعتمد كليا على السلاح الروسي

قال الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن الجيش السوري يعتمد كليًا على الأسلحة الروسية، ومن المقرر تحديثه بالتعاون مع وزارة الدفاع الروسية.

وقال الأسد: "منذ عامين، بدأنا في تنفيذ خطة لتحديث جيشنا، ومن الواضح أننا سنقوم بهذا التحديث بالتعاون مع وزارة الدفاع الروسية، لأن جيشنا منذ عدة عقود يعتمد بشكل كامل على الأسلحة الروسية".

وعلق الرئيس السوري على سؤال حول ما إذا كانت سوريا مهتمة بالحصول على أنظمة إس-300 وإس-400 أن الأمر قد لا يتعلق بالضرورة بالصواريخ، فقد تكون هناك أولويات أخرى للتعاون العسكري التقني فيما يتعلق بالنزاع "على الأرض".

وقال: "لدينا أولويات، نحن لا نتحدث بالضرورة عن الصواريخ. قد تكون هناك أولويات أخرى في الوقت الحالي فيما يتعلق بالصراع "على الأرض". لدينا خطة كاملة، لكن يجب أن نتصرف وفقا للأولويات".

وأشار إلى أن دمشق عادة لا تتحدث عن تفاصيل خططها العسكرية، لكن الأمر بشكل عام يتعلق بتحديث الجيش السوري من جميع النواحي.