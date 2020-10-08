الهند تنشر صاروخا أسرع من الصوت بقدرة نووية

نقلت صحيفة هندوستان تايمز، عن مسؤول كبير، أن الحكومة الهندية وافقت على اختبار ونشر صاروخ شوريا الذي تفوق سرعته سرعة الصوت.

ومن المقرر الإطلاق في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول.

السلاح الجديد هو نسخة أرضية من صاروخ BA-05، يتم إطلاقه من الغواصات. طورته منظمة البحث والتطوير الدفاعية.

مدى شوريا 700 كيلومتر. الصاروخ قادر على الوصول إلى سرعة 7 ماه على ارتفاع 50 كيلومترًا. يضرب الهدف المحدد بسرعة 4 ماخ. يزن الرأس الحربي حوالي 160 كغم.

سيتم نشر الصاروخ في المواقع التي تحددها قيادة القوات الإستراتيجية الهندية.

يشير المنشور أيضًا إلى أنه سيتم اختبار صاروخ كروز Nirbhay بسرعة الصوت وتشغيله في الجيش الهندي والبحرية في الأسبوعين المقبلين. مداه 800 كيلومتر.

كما أوضح مصدر رفيع المستوى، فإن اختبار ونشر الصواريخ قصيرة المدى يعني أن الهند لا تنوي أن تكون أقل شأنا من الصين في الصراع الحدودي في شمال شرق لاداخ.