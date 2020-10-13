شويغو: سيتم نشر صاروخي "أفانغارد" في أورينبورغ

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم، الثلاثاء 13 أكتوبر، أن تشكيل أورينبورغ لقوات الصواريخ الاستراتيجية البنية التحتية سيُجهز لنشر صاروخين آخرين من مجمع "أفانغارد".

وقال شويغو: "ستكون البنية التحتية جاهزة لوضع صاروخين آخرين من مجمع "أفانغارد" في المناوبة بحلول نهاية العام في مقاطعة أورينبورغ".

في سبتمبر/ أيلول الفائت، تحدث نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف عن ميزات أفانغارد، ووفقا له، عندما يغير الرأس الحربي مساره، من المستحيل التنبؤ بمكانه، وكذلك توجيه صاروخ لضربه.

وأعلن نائب رئيس الحكومة الروسية أن النظام المضاد للصواريخ الذي تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على إنشائه لا يستطيع التعامل مع صاروخ "أفانغارد".

ويستطيع رأس صاروخ "أفانغارد" التحليق في طبقة الغلاف الجوي الكثيفة بسرعة تعادل حوالي 20 مثل سرعة الصوت، وبإمكانه الوصول إلى الهدف المطلوب ضربه عبر قطبي الأرض الشمالي والجنوبي.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اكتمال تطوير نظام "أفانغارد" الصاروخي في عام 2018.