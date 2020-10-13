لا يوجد بديل لها إلا في روسيا... الصين لا تستطيع الاستغناء عن هذه الطائرة

قررت جمهورية الصين الشعبية مؤخرا استئناف استيراد مروحيات "مي-171شي" العسكرية من روسيا.

وكانت الصين قد استحوذت على حصة الأسد من هذه المروحيات التي خصصتها روسيا للتصدير إلى الدول الأخرى. وامتلك الجيش الصيني 144 مروحية من طراز "مي-171شي" في عام 2016، حسب موقع "فوينويه أوبوزرينيه".

وتوقفت الصين عن استيراد الطائرات المروحية من روسيا في عام 2014 بعد أن تمكنت من تنظيم إنتاج طائرات الهليكوبتر محليًا. وقررت الصين، مع ذلك، مؤخرا اقتناء مجموعة جديدة من المروحيات الروسية.

أسباب القرار الصيني

وعن الأسباب التي دفعت الصين للإقدام على هذه الخطوة قالت شبكة "سوهو" الإخبارية الصينية إن المروحيات الصينية الصنع لا تستطيع منافسة مروحية "مي-171". فمثلا، لا تستطيع مروحية Z-8L الصينية مجاراة المروحية الروسية في المواصافات الفنية، وبالأخص في إمكانيات الحماية من وسائط الدفاع الجوي المعادي.

وتملك الصين مروحية من المفروض أن تجاري مروحية "مي-171" في المواصفات الأساسية هي Z-20، ولكنها لا تستطيع القيام بجميع المهام التي تقدر عليها مروحية "مي-171". ولهذا فإن المروحية الروسية الجديدة أفضل بديل لمروحية "مي-171" وفقا لـ"سوهو" لاسيما وإن ثمن المروحية الروسية الجديدة يبلغ 6 ملايين دولار فقط مع العلم أن الولايات المتحدة الأمريكية باعت مروحياتها UH-60M «Black Hawk» إلى لاتفيا بـ50 مليون دولار للطائرة الواحدة.

وخصصت مروحية "مي-171" التي دخلت الخدمة في بداية تسعينات القرن الماضي لنقل 16 من الجنود المظليين ونقل الجرحى والحمولات التي تزن 4000 كيلوغرام، ولمكافحة قوات العدو وتدمير مدرعاته ومرابض النيران المحصنة، ولأغراض الاستطلاع والاستخبار وإطفاء الحرائق والبحث عن المنكوبين وإنقاذهم.