الغواصة الروسية "أريول" تطلق بنجاح صاروخ "غرانيت" على هدف سطحي في بحر بارنتس

أفادت الخدمة الصحفية لأسطول الشمال الروسي أن الغواصة النووية "أريول" أطلقت صاروخا مجنحا مضادا للسفن من طراز "غرانيت" على هدف سطحي في بحر بارنتس.

وقالت الخدمة في بيان اليوم الثلاثاء "في 13 أكتوبر، كجزء من تطوير مهام التدريب القتالي المخطط لها لفترة التدريب الصيفية، أطلق طاقم الغواصة "أريول"، التي تعمل بالطاقة النووية التابعة للأسطول الشمالي صاروخ كروز مضاد للسفن "غرانيت" على هدف سطحي في ساحات التدريب القتالية للأسطول في بحر بارنتس".

وكانت منطقة إطلاق الصواريخ مغلقة في السابق في وجه رحلات الملاحة الجوية والطيران المدنية، كما تم إغلاق المنطقة بواسطة سفن أسطول "كولا" من القوات المتنوعة.

وبعد إطلاق الصاروخ، تم فحص الهدف المتأثر من قبل طاقم الطائرة "إيل-38" المضادة للغواصات من فوج جوي مختلط منفصل تابع للقوات الجوية وجيش الدفاع الجوي للأسطول الشمالي.

ووفقا لتقييم قيادة الأسطول، نجح طاقم غواصة "أريول" النووية في التعامل مع الهدف، مما أظهر احترافًا عاليا للتدريب البحري.