إيران: هناك حاجة لإنجاز مشاريع مشتركة مع روسيا لإنتاج مقاتلات

أعلنت لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني، عن تعاون عسكري مرتقب مع الصين وروسيا بعد رفع حظر التسلح الأحد المقبل.

طهران – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أبو الفضل عموئي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء:

"سيكون هناك تعاون عسكري بين إيران والصين وروسيا بعد رفع الحظر التسليحي عن بلادنا الأسبوع المقبل".

وأضاف "اعتبارًا من هذا التاريخ ستكون إيران حرة في إجراء التبادلات وإبرام العقود وعمليات الشراء والبيع للأسلحة، والدول الصديقة والحليفة ستكون أولويتنا".

وتابع عموئي "هناك عوز حقيقي لإنجاز عمل مشترك في إنتاج مقاتلات وأسلحة أخرى أكثر تطورا مع روسيا بعد رفع حظر التسلح".

وأكد أن بلاده "ليست بحاجة إلى الولايات المتحدة أو الدول الغربية، لذلك لن يكون هناك تعاون أبدا بيننا وبينهم بعد رفع حظر التسلح الأسبوع المقبل".