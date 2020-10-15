الجيش المصري يبرز قدراته خلال مناورات "ردع 2020"... فيديو

نشر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، مقطع فيديو من المناورات العسكرية التي تجريها مصر وتحمل اسم "ردع 2020" التي تنفذها تشكيلات من وحدات المنطقة المركزية في الجيش المصري.

وبحسب بيان الجيش المصري فإن المناورات "تستمر لعدة أيام وذلك في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بالتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة".

وأضاف البيان أن "مراحل المشروع تضمنت تنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة والتحرك والفتح ثم دفع القوة الرئيسية لمهاجمة الحد الأمامي للدفاعات المعادية واستكمال الهجوم لتحقيق المهام المخططة، وذلك باستخدام مقلدات الاشتباك (المايلز)".

وأكد البيان أن "العناصر المشاركة أظهرت مهارات قتالية مكنتها من تنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية".

كما ناقش رئيس الأركان المصري الفريق محمد فريد مع عدد من القادة والضباط المشاركين بالمشروع أسلوب تنفيذهم للمهام المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية الطارئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم لمواجهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير المعركة.