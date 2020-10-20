الدفاع الروسية: مقاتلات "إف-22" الأمريكية ترافق طائرات "تو-95 إم إس" فوق الشرق الأقصى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات "إف-22" الأمريكية رافقت حاملة الصواريخ الاستراتيجية الروسية من طراز "تو-95 إم إس" في الشرق الأقصى الروسي.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "قامت حاملتا صواريخ استراتيجيتان من طراز "تو-95 إم إس" بتحليق بعيد المدى برحلة مخطط لها في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحار تشوكشي وبيوفورت وبيرينغ وأوكوتسك".

وأضاف البيان: "استغرقت الرحلة حوالي 12 ساعة. وفي بعض مراحل الطيران، رافقت حاملات الصواريخ الاستراتيجية مقاتلات روسية من طراز "سوخوي-35 إس" و"ميغ-31" وكذلك مقاتلة من طراز "إف-22" تابعة للقوات الجوية الأمريكية".

وأشارت الوزارة إلى أن طياري الطيران بعيد المدى يحلقون بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ ودائما يلتزمون بالقواعد الدولية.