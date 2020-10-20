هدف ذكي لا يخطئ في تقييم مهارة الرماية

وتحتوي الآلية المبتكرة المسماة "نوفاتور" على ما يستخدم كهدف للسلاح الناري وهو هدف ذكي يسجل بصورة أوتوماتيكية الإصابات والأخطاء على نحو سواء وهو ما يتيح تحديد نتائج الرماية بمنتهى الدقة، ويُسهل إعداد السلاح للقتال كما يسهل عملية التدريب.

وتتعامل "نوفاتور" مع أسلحة نارية عيار 5.45 إلى 12.7 ملم. ويمكن استخدامها لتدريب الرماة واختبار الأسلحة النارية.

وعندما تقترب الرصاصة من الهدف فإن لاقطات الآلية ترسل المعلومات عنها إلى الكمبيوتر، فتظهر مواقع الإصابات أو الأخطاء على الشاشة.

ولا تتأثر "نوفاتور" إلا بالطلقات التي يطلقها الرامي الجاري اختبار قدراته وبالطلقات المنطلقة من السلاح الجاري اختباره ولا تتأثر بالطلقات الطائشة التي يمكن أن تصلها بعد أن ترتطم بالأشياء الأخرى.

ولا تكتفي "نوفاتور" بتسجيل الإصابات بل تحدد عددها ومكانها. كما أنها تكشف الأخطاء في دائرة يبلغ نصف قطرها 2 متر. وتكشف "نوفاتور" مدى واتجاه انحراف الطلقات وتتيح بالتالي للرامي والمدرب فرصة تعديل مسار الطلقات النارية. وترصد "نوفاتور" انحراف الأعيرة النارية عن الهدف المطلوب إصابته بمقدار 2 ملم إلى 2 متر.

المزايا

ويمكن أن تصل سرعة إطلاق النار خلال تسجيل نتائج الرماية إلى 2000 طلقة في الدقيقة فيما يمكن أن تبلغ سرعة الطلقة التي تتتبعها "نوفاتور" ما لا يقل عن 455 مترا في الثانية. وتظهر النتائج على شاشة الكمبيوتر الذي تحتوي عليه آلية "نوفاتور".

وصرح ألبرت باكوف، مدير عام مؤسسة "تسنيتوتشماش" التي صنعت آلية "نوفاتور"، أن "نوفاتور" مدعوة لتحل محل ما يستخدمه الجيش الروسي الآن من محاكيات الأهداف لأغراض تدريب الجنود واختبار قدرات الأسلحة.



ووفق سيرغي كاراسيوف، رئيس قسم التجارب في المؤسسة الصانعة، فإن "نوفاتور" تتمايز على نظيراتها الروسية والأجنبية.