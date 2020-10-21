تحطم طائرة مسيرة من منطقة نزاع قره باغ في إيران

تحطمت طائرة مسيرة قادمة من منطقة الصراع في ناغورني قره باغ في محافظة أذربيجان الشرقية في شمال إيران، بحسب وكالة أنباء "إيرنا".

ولم يسفر الحادث عن سقوط قتلى. سيتعين على الخبراء تحديد جيش الدولة الذي تنتمي إليه الطائرة المسيرة. تقع محافظة أذربيجان الشرقية على حدود كل من أذربيجان وأرمينيا. ووفقًا للوكالة، فإن هذه الطائرة "من منطقة الصراع في ناغورني قره باغ".

في وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إنه منذ بداية تصعيد الصراع في المنطقة، أسقط جيش الدفاع في قره باغ نحو عشر طائرات مسيرة تركية الصنع، وتم الاستيلاء على حطام إحدى الطائرات.

واندلعت في 27 سبتمبر/أيلول، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما، وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.