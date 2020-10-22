علماء روس يخترعون طريقة لإخفاء منصات إطلاق الصواريخ المدمرة

وأوضحت هيئة الملكية الفكرية في بيان أن ما اخترعته الأكاديمية العسكرية التي تحمل اسم المارشال بوديوني، يجعل ما يسير على الأرض خفيا بالنسبة لأقمار الرصد والتجسس الصناعية.

وتتضمن طريقة التمويه المبتكرة رش الرذاذ القادر على إعاقة إشارات الاستطلاع والاستخبار على الطريق الذي تسير عليه الأجسام المزمع إخفاؤها.

والأغلب ظنا ان المقصود بالأجسام التي يستهدف الاختراع تمويهها هي العربات التي تحمل وتطلق عند الضرورة الصواريخ البالستية العابرة للقارات.

ومن الجدير ذكره أن شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية زعمت مؤخرا أن الصور التي التقطتها أقمار صناعية أظهرت أن روسيا تستعد لاستئناف التجارب على الصاروخ الجوال المزود بمولد الطاقة النووية "بوريفيستنيك" وهو صاروخ مداه غير محدود.