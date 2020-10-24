تركيا تنفي مخالفة تجربة منظومة "إس-400" لالتزاماتها ضمن "الناتو"

جددت تركيا التأكيد على أن تجربتها لمنظومة الدفاع الجوي الروسية، إس-400، لا تتعارض مع التزاماتها كعضو ضمن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، داعية الدول الحليفة لاقتراح بدائل لتوفيق المنظومة مع أسلحة الحلف.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت ناديدا شبنم أكطوب، متحدثة وزارة الدفاع، في بيان: إن "الإدعاء بأن تركيا تتصرف بشكل مخالف لالتزاماتها في الناتو أمر غير متسق"، مبينة أن "الاختبارات لمنظومة "إس-400" تجري كجزء من العملية الطبيعية في إطار التحضيرات لمنظومة الدفاع".

وتابعت متحدثة وزارة الدفاع التركية، "نتوقع من حلفائنا وأصدقائنا التركيز على الحلول البديلة التي قدمناها حول منظومة "إس-400"، والتفاوض بخصوص التدابير التقنية الإضافية التي يمكن اتخاذها بدلاً من التصريح بأن العلاقات بين الجانبين قد تتزعزع".

وبدأت عمليات تسليم أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" الحديثة والتي تسببت في أزمة في علاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية منتصف تموز/يوليو 2019. وطالبت واشنطن بالتخلي عن هذه الصفقة مقابل شراء مجموعة باتريوت الأميركية مهددة بتأخير أوحتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات "اف-35" لها، بالاضافة الى فرض عقوبات عليها. رفضت أنقرة تقديم تنازلات واستمرت المفاوضات بشأن دفعة إضافية من "إس-400".