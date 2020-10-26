مهندس روسي يكشف مميزات محركات "سو 57" المستقبلية

كشف المهندس والمصمم الروسي، يفغيني مارشوكوف، أن المقاتلات الروسية من طراز "سو 57" ستقوم باعتماد محركات الجيل الجديد بدلا من المحركات السابقة.

وقال مارشوكوف خلال مقابلة مع قناة "زيفزدا" الروسية إن "المحرك الجديد مصمم خصيصا لطائرة السوخوي "سو 57"، حيث سيتم استبدال المحركات السابقة بأخرى جديدة ستكون أكثر مناسبة بالنسبة لكمية الاستهلاك النفطي".

وأضاف مارشوكوف قائلا: إن "المحركات الجديدة للمقاتلة "سو 57" ليس لها منافس في العالم من حيث الكفاءة والنوعية والطريقة العمل". مشيرا إلى أنه "لا يوجد محرك آخر في العالم ينتج مثله".

وتستطيع مقاتلة "سو-57" مقارعة أي طائرة معادية. كما أنها تستطيع تدمير الأهداف الأرضية والبحرية. وأنجزت مقاتلة الجيل الخامس الروسية الرحلة الجوية الأولى في يناير/كانون الثاني 2010.

يشار إلى أن "سو-57" هي مقاتلة روسية من الجيل الخامس مصممة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والسطحية. حلقت لأول مرة في عام 2010، وإن الجمع بين القدرة العالية على المناورة والقدرة على أداء رحلة أسرع من الصوت، بالإضافة إلى مجمع حديث من المعدات على متن الطائرة وعدم وضوحها للردارات يوفر للطائرة سو-57 التفوق على منافسيها.