وسط نشاط متزايد... "سو-27" روسية تعترض طائرات ألمانية وأمريكية فوق بحر البلطيق

وجاء في بيان المركز الروسي، اليوم الاثنين: "رصدت أجهزة مراقبة الأجواء الروسية فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق يوم 26 أكتوبر/أكتوبر 2020 هدفين جويين يقتربان من الحدود الروسية".

وأضاف البيان: "حدد طاقم المقاتلة الروسية "سو-27" بشكل تسلسلي الأهداف الجوية على أنها طائرة دورية تابعة للبحرية الألمانية من طراز "أوريون" وطائرة الاستطلاع "يو- 2أس" التابعة لسلاح الجو الأمريكي، ومن ثم قام بمرافقتهما فوق بحر البلطيق".

وعادت المقاتلة الروسية إلى مكانها بعد أن ابتعدت الطائرات العسكرية الأجنبية عن الحدود الروسية.

وختم البيان: تمت الرحلة بأكملها، بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية.

في أغسطس/آب، زادت تحليقات الطائرات العسكرية بالقرب من الحدود الروسية بشكل كبير، ورفعت القوات المسلحة الجوية الروسية جاهزيتها خاصة فوق البحر الأسود.

يذكر أن القاذفات الاستراتيجية الأمريكية "B-52H"، كانت قد نفذت محاكات لضربات بصواريخ "كروز" على روسيا من هولندا وألمانيا وبولندا ودول البلطيق، حسبما ذكر القائد العام لقوات الفضاء الروسية سيرجي سوروفيكين. ووصف الخطوة بأنها "عدائية واستفزازية".