باكو تعلن عن قصف أرميني لمدينة ترتر باستخدام صواريخ "سميرش"

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار من راجمات الصواريخ "سيمرش" على بلدة ترتر، الواقعة بالقرب من منطقة المعارك في قره باغ.

باكو - سبوتنيك. وقالوا في المكتب الصحفي لوزارة الدفاع:

"في السادس والعشرين من تشرين الأول / أكتوبر عند الساعة 18:15 (17:15 بتوقيت موسكو)، قام العدو بقصف مدينة ترتر باستخدام راجمات الصواريخ سيمرش".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد، أنه تم التوصل لهدنة إنسانية جديدة بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم قره باغ، بحيث تدخل حيز التنفيذ في الثامنة من صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

وهذه الهدنة هي الثانية من نوعها التي تم إعلانها منذ اندلاع التصعيد العسكري الحاد في إقليم ناغورني قره باغ بعد توصل الجانبين إلى اتفاق مماثل في موسكو يوم 10 من الشهر ذاته خلال اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة روسيا.

ودعا عدد من الدول، من بينها روسيا الاتحادية وفرنسا، طرفي الصراع إلى ضبط النفس. كما أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، محادثة هاتفية أشارا خلالها إلى أنه من المهم بذل كل جهد ممكن لمنع التصعيد في قره باغ.