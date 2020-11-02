طيار أمريكي يقيم الصفات القتالية لطائرة "ميغ-29"

أعلن الطيار المتقاعد في القوات الجوية الأمريكية، جاي رايزر، الذي شارك في اختبارات المقاتلات السوفيتية في بولندا في عام 2001 أن "ميغ-29" طائرة عالية القدرة على المناورة، لكنها تفتقر إلى المدى.

قام رايزر وزملاؤه بتدريب الطيارين البولنديين الذين حلقوا على ميغ-29 بعد انضمام بولندا إلى الناتو في عام 1999. تمكن من قيادة مقاتلة سوفيتية خلال إحدى رحلات التدريب.

قال الطيار المتقاعد: "كانت الطائرة قادرة على المناورة عند الحاجة، لكن يبدو أنها كانت تستهلك الكثير من الوقود"، وشبه المقاتلة السوفيتية بالطائرة الأمريكية "إف -15 إي"، حسب مجلة "ناتشونال إنترست".

كما أشار رايزر إلى أن "ميغ-29" "تفتقر إلى التقدير العام للحالة ومدى الطيران".