الولايات المتحدة تشتري رادارات من أوكرانيا

حصل الجيش الأمريكي على معدات رادار عسكرية من أوكرانيا. لم يتم الإبلاغ عن أسماء الرادارات ومواعيد التسليم ومبلغ العقد.

قال كبير المصممين في المؤسسة الأوكرانية دميتري سيميونوف لوكالة أنباء "أوبورونو بروميلشليني كورير": "علاوة على ذلك، نوسع تعاوننا مع الشركاء الأمريكيين: منذ أيام قليلة فقط، تم توقيع عقد آخر لتزويد الولايات المتحدة بمعدات الرادار الخاصة بنا".

يشار إلى أنه في عام 2018 ، اشترت الولايات المتحدة رادارًا متحركًا ثلاثي الإحداثيات 36D6M1-1 أوكراني الصنع من أوكرانيا. بلغت قيمة الصفقة 7.4 مليون دولار.

تم تصميم الرادار المتنقل 36D6M1-1 لاكتشاف الأهداف الجوية على ارتفاعات متوسطة ومنخفضة في ظروف الإجراءات المضادة الإلكترونية المكثفة.

يحتاج الجيش الأمريكي إلى الرادار الأوكراني لإجراء التدريبات التكتيكية - لمحاكاة سلاح العدو المحتمل، ودراسة خصائص التردد، وتدريب الأفراد على أهداف حقيقية.