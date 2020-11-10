الولايات المتحدة تشتري رادارات من أوكرانيا

قال كبير المصممين في المؤسسة الأوكرانية دميتري سيميونوف لوكالة أنباء "أوبورونو بروميلشليني كورير": "علاوة على ذلك، نوسع تعاوننا مع الشركاء الأمريكيين: منذ أيام قليلة فقط، تم توقيع عقد آخر لتزويد الولايات المتحدة بمعدات الرادار الخاصة بنا".
يشار إلى أنه في عام 2018 ، اشترت الولايات المتحدة رادارًا متحركًا ثلاثي الإحداثيات 36D6M1-1 أوكراني الصنع من أوكرانيا. بلغت قيمة الصفقة 7.4 مليون دولار.
تم تصميم الرادار المتنقل 36D6M1-1 لاكتشاف الأهداف الجوية على ارتفاعات متوسطة ومنخفضة في ظروف الإجراءات المضادة الإلكترونية المكثفة.
يحتاج الجيش الأمريكي إلى الرادار الأوكراني لإجراء التدريبات التكتيكية - لمحاكاة سلاح العدو المحتمل، ودراسة خصائص التردد، وتدريب الأفراد على أهداف حقيقية.
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