مروحيات حربية روسية تشارك في عملية حفظ السلام بقره باغ

قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرات الهليكوبتر من طراز "مي - 8" و"مي - 24" التابعة للقوات الفضائية الروسية، ستشارك في عملية حفظ السلام في ناغورني قره باغ.

وقد وصلت ثماني طائرات إلى مطار يريفان.

وجاء في البيان أن "المروحيات ستستخدم... لمراقبة مناطق وقف إطلاق النار ومناطق حظر العمليات العسكرية".

بالإضافة إلى ذلك، ستنقل المروحيات أفراد وممتلكات وحدة حفظ السلام إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها.

في وقت سابق، قال سيرغي رودسكوي، رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، إن قوات حفظ السلام الروسية في منطقة نزاع ناغورني قره باغ سيطرت على ممر لاتشين وقسم من طريق لاتشين (مزرعة ليسوغورسكي الحكومية).

وتبنى رؤساء روسيا وأرمينيا وأذربيجان بيانًا مشتركًا يبدأ بموجبه وقف إطلاق النار الكامل في ناغورني قره باغ، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، وتتوقف أذربيجان وأرمينيا عن إطلاق النار عند مواقعهما الحالية ويتعين عليهما تبادل أسرى الحرب. كما سيتم نشر قوات حفظ السلام الروسية في قرة باغ: 1960 جنديًا، بالإضافة إلى 90 ناقلة جند مدرعة، و380 وحدة من السيارات والمعدات الخاصة.