الدفاع الروسية تنشر مقطعا مصورا لمناورات جوية شاركت فيها "سو 35 إس"...فيديو

وظهر في الفيديو طيارو الفوج المقاتل التابع لجيش لينينغراد التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الغربية وهم يقومون بمناورات جوية على مقاتلات Su-35S في منطقة كاريليا، بعد أن عملوا على اعتراض مقاتلات وطائرات مأهولة، وتجنب هجوم طائرة معادية".

يشار إلى أن أطقم الطائرات عملت على التفاعل مع الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات هندسة الراديو. تم تنفيذ المناورات على ارتفاعات عالية ومنخفضة ومنخفضة للغاية.