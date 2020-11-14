البحرية الروسية تحصل على أحدث زورق دورية "رابتور"

سيتم تسليم أحدث زورق دورية من المشروع 03160 "رابتور" إلى البحرية الروسية اليوم السبت 14 نوفمبر. في اليوم نفسه، بأمر من القائد العام للبحرية الروسية، الأميرال نيكولاي يفمينوف، سيتم إدراج القارب في البحرية، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للأسطول.

سيصبح القارب السابع عشر في البحرية الروسية. ستكون مراسم رفع علم أندرييفسكي على متن رابتور في حوض بناء السفن "بيللا" في سانت بطرسبرغ، حسب قناة "زفيزدا".

اليوم "رابتور" هو أسرع قارب مسلح وأكثرها قدرة على المناورة في روسيا. تقوم هذه السفن بدوريات، وتعترض المتسللين وتحتجزهم، وتشارك في عمليات البحث والإنقاذ، وتنقل أيضًا أفرادًا عسكريين لا يقل عددهم عن 20 شخصًا مع الأسلحة والذخيرة والمعدات.

يتكون طاقم القارب من ثلاثة أشخاص. رابتور قادر على الوصول إلى سرعة 50 عقدة. يبلغ إجمالي السعة 23 طنًا، وأقصى طول 16.9 مترًا، وأكبر عرض له 4.1 مترًا، والارتفاع الثابت حوالي 3.5 مترًا.