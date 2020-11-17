تزويد مروحيات الجيش الروسي بتقنية تساعد على إحباط مخططات عدوانية

وتقدر تقنية "ريتشاغ"، التي تعتبر من وسائل الحرب الإلكترونية وتتلخص وظيفتها الأساسية في التشويش على رادارات العدو، على "إعماء" إلكترونيات العدو التي يمكن أن تبعد 150 كيلومترا عنها. وتعمل التقنية بشكل أوتوماتيكي تماما دون مشاركة الإنسان.

وتستطيع المروحية المزودة بتقنية التشويش الإلكتروني هذه "إسكات" 8 رادارات أرضية أو تابعة لطائرات العدو، في آن واحد. وتمنح تقنية "ريتشاغ" المروحية إمكانية تعطيل أنظمة إدارة القوات وأسلحة العدو.

وقررت وزارة الدفاع نشر المزيد من المروحيات المزودة بتقنية "ريتشاغ" في الجنوب الروسي. ورأى الخبير العسكري فلاديمير أنوخين أن روسيا ترد بذلك على محاولة الناتو - حلف شمال الأطلسي - لتوطيد مواقعه على المحور الجنوبي، مشيرا إلى أن تقنيات "ريتشاغ" تجعل تحقيق مهام الناتو الاستراتيجية في المنطقة مستحيلا.