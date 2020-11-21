وسائل إعلام: الطيران العسكري الأمريكي في حالة سيئة

نشرت غرفة حسابات الحكومة الأمريكية (GAO) تقريرا عن الحالة التقنية المؤسفة للطيران العسكري وتكاليف تشغيله. ووفقا للبيانات المقدمة، ما يقرب من نصف 46 نوع من الطائرات لا تصل إلى مؤشرات الاستعداد المحدد.

يشار إلى أن مكتب المحاسبة الحكومي فحص المعدلات السنوية لأنواع الطائرات المختلفة، وليس مؤشرات أداء الرحلة الكاملة. في الحالة الأولى، تعتبر التقنية مناسبة إذا كان بإمكانها أداء واحدة على الأقل من المهام المعينة، حسب بوابة "درايف".

وفقًا لمكتب المحاسبة الحكومي ، طائرة الاستطلاع البحرية EP-3E Aries II ومراكز قيادة الطيران E-6B Mercury في أفضل حالة. تقدم أطقمهم الأوامر لإطلاق الصواريخ الباليستية عند الحاجة.

تحقق نصف مقاتلات الخطوط الأمامية من طراز F-15E Strike Eagle مؤشرات الجاهزية فقط، واستوفى 17 نوعًا آخر من الطائرات، بما في ذلك القاذفات الاستراتيجية B-52 Stratofortress و B-2 Spirit ، المعايير المعمول بها مرة واحدة على الأقل في السنوات التسع الماضية.

وهناك أيضًا طائرات لم تصل إلى مستوى الجاهزية القتالية المطلوب إطلاقًا. وتشمل هذه القاذفات B-1B ومقاتلات F-22 Raptor ومقاتلات F / A-18 Hornet القائمة على حاملات الطائرات.