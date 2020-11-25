الغواصة الروسية "كازان" تضرب هدفا بـ"كاليبر" على مسافة 1000 كم

في المرحلة النهائية من اختبار الحكومة، أطلقت الغواصة النووية الرئيسية من مشروع 885إم (ياسن-إم) "كازان" النار من المنظومة الصاروخية "كاليبر".

تمكنت من إصابة الهدف في ميدان تدريب تشيزا في منطقة أرخانغيلسك، وهي في مياه البحر الأبيض، على مسافة تزيد عن 1000 كيلومتر، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي.

دخلت الغواصة الاختبارات النهائية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني. سيتعين على الطاقم التدرب على المناورات السطحية وتحت الماء، بالإضافة إلى فحص الأنظمة الرئيسية وأنظمة الأسلحة.

تم تصميم غواصة "كازان" النووية متعددة الأغراض في عام 2009. في عام 2017 ، تم إطلاقها. بدأت التجارب البحرية في عام 2018. سيتم تزويد الطراد بأنظمة صواريخ كاليبر وأونيكس، وربما صواريخ تسيركون التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. وستشمل ترسانتها أيضًا طوربيدات أو إس إيه تي-80 وأنظمة الصواريخ "ستريلا-3إم" و"إيغلا-1إم" و"فيربا".