روسيا تزود مقاتلة "سو-57" بمحرك المرحلة الثانية في عام 2022

أعلن سيرغي تشيميزوف، الرئيس التنفيذي لشركة روستيخ الحكومية، أن مقاتلة الجيل الخامس سو-57 ستزوّد بمحركات المرحلة الثانية بحلول عام 2022.

وقال: "نحن نواصل العمل على محرك المرحلة الثانية. اختبارات الطيران مستمرة كجزء من الطائرة. تم عمل عدة نماذج أولية للمحرك الجديد. تجري عملية ضبط مكوناته وأنظمته. وأتمنى أن تكون المحركات في عام 2022 جاهزة مركبة على الطائرة، وفي غضون سنوات قليلة سنبدأ إنتاجها بكميات كبيرة".

وبحسب تشيمزوف، فقد استلمت القوات الجوية الروسية بالفعل عشر طائرات للتشغيل التجريبي. الآن يتم تنفيذ عقد الدولة لتوريد 76 طائرة، بينما سيتم تجهيز أول سلسلة من سو-57 بمحركات المرحلة الأولى ("المنتج -117").