من مهامها تجهيز السفن... الصين تختبر مروحية مسيرة... صور

قامت أول مروحية مسيرة صينية من طراز AR-500B بأول رحلة لها. طورتها شركة تصنيع الطائرات المملوكة للدولة AVIC.

وفقًا لـ Global Times ، أكملت الطائرة المسيرة بنجاح رحلتها الأولى في موقع اختبار في مقاطعة بوياني، منطقة مدينة شانجاو خلال رحلتها التجريبية، التي استغرقت حوالي نصف ساعة، قامت AR-500B بالإقلاع والتحليق والمناورة والهبوط.

China's latest vessel-borne lightweight helicopter drone is expected to be used onboard smaller vessels including corvettes and coast guard ships for missions like patrol and search and rescue: analysts https://t.co/z6ZwbPrDmq — Global Times (@globaltimesnews) December 3, 2020

تخطط الصين لاستخدام المروحيات المسيرة لتجهيز السفن الصغيرة والسفن الكبيرة، بما في ذلك لعمليات البحث والإنقاذ البحري.

يبلغ وزن الإقلاع الأقصى للطائرة AR-500B 500 كيلوغرام وحمولتها 70 كيلوغراماً. مدة طيرانها القصوى أربع ساعات ومداها 100 كيلومتر. إنها قادرة على الارتفاع حتى أربعة آلاف متر.

وفقًا للمطور، ستكون الطائرة المسيرة قادرة على الطيران بسرعة تصل إلى 140 كيلومترًا في الساعة.