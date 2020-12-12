لأول مرة.. الغواصة "فلاديمير مونوماخ" الاستراتيجية تطلق 4 صواريخ "بولافا"

نفذت الغواصة النووية التابعة لمشروع "فلاديمير مونوماخ A955"، ولأول مرة، إطلاق 4 صواريخ باليستية من طراز "بولافا" على موقع تجارب تشيزه فى منطقة أرخانجيلسك من بحر أوخوتسك.

وقال صحفيون بوزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، "اليوم، أطلق طراد غواصة الصواريخ الاستراتيجية "فلاديمير مونوماخ" من أسطول المحيط الهادئ 4 صواريخ باليستية من طراز بولافا كجزء من أنشطة التدريب القتالية المخطط لها".

وأضافوا "تم إطلاق الصاروخ من موقع تحت الماء من مياه بحر اوخوتسك فى موقع اختبار تشيج فى منطقة أرخانجيلسك".

يشار إلى أن تحليق القذائف التسيارية من طراز "بولافا" جرى في الوضع العادي.

وقالت الوزارة: إنه "وفقا للبيانات المؤكدة للسيطرة الموضوعية، فان الوحدات القتالية للصواريخ وصلت بنجاح الى منطقة معينة من ميدان معركة تشيز".

وكما أكدت وزارة الدفاع، إظهار طاقم طراد الغواصة النووية "فلاديمير مونوماخ" مهنية عالية وتدريبا بحريا أثناء إعداد وتنفيذ إطلاق صاروخ الهد.

وفي وقت سابق، أطلق "فلاديمير مونوماخ" في إحدى القذائف صاروخين فقط من طراز "بولافا"، في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، من البحر الأبيض على موقع التجارب في كورا.

طراد غواصة الصواريخ الاستراتيجية "فلاديمير مونوماخ" هي غواصة نووية من الجيل الرابع. والسلاح الرئيسي للطراد هو 16 صاروخا باليستيا من طراز بولافا تحمل رؤوسا نووية.