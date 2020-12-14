قوة عسكرية إسرائيلية على شاطئ لبناني واستنفار أمني كبير

كشفت صحيفة لبنانية، اليوم الإثنين، عن إنزال عسكري بحري قامت به القوات الخاصة الإسرائيلية على شاطئ لبناني قبالة بلدة الجية الواقعة جنوبي لبنان.

وذكر الكاتب جوني منير في مقالة بعنوان "كومندوس إسرائيلي على شاطئ الجية" كتبها في صحيفة "الجمهورية" اللبنانية قال فيها إن "إسرائيل عادت تعمل على تنشيط حركتها الأمنية والعسكرية في لبنان، فتمّ اكتشاف غير مرة آثار تؤكد وجوداً مباشراً لعناصر إسرائيليين في مناطق متفرقة من لبنان".

وأضاف منير قائلا: "آخر ما اكتشف كان منذ نحو أسبوعين عندما اقترب زورق عسكري إسرائيلي متطور من الشاطئ اللبناني، وأنزلَ بعض العناصر من الكومندوس الإسرائيلي في منطقة الجية، وقد تم اختيار هذه المنطقة لأنها قليلة الحركة وتتضمّن مناطق نائية".

وأشار منير أنه خلال الأيام الماضية أجرى "حزب الله" استنفارا واسعا في مناطقه وتحديدا في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد ورود معلومات ومؤشرات حول احتمال تسلل عناصر كومندوس إسرائيلية إلى الداخل اللبناني في مهمة أمنية.