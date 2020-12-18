الهند تشتري ست طائرات إنذار مبكر من نوع "أواكس"

وافقت وزارة الدفاع الهندية على شراء أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 3.8 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك ست طائرات إنذار مبكر من نوع "أواكس".

ونقلت قناة "إن دي تي في" التلفزيونية عن مصادر، قولها إن مجلس مشتريات الدفاع برئاسة وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ وافق على الاقتراح.

ووفقاً للمصادر، فإن الاقتراح، يعني أيضاً شراء 11 سفينة من سفن خفر السواحل من الجيل الجديد و38 صاروخا مجنحا (أسرع من الصوت) من طراز "براهموس" للبحرية الهندية.

وبحسب وزارة الدفاع الهندية، سيتم تخصيص 270 مليار روبية (حوالي 3.6 مليار دولار أمريكي) لشراء أسلحة ومعدات من إنتاج هندي.

وفي وقت سابق أفيد أن البحرية الهندية تخطط لشراء 38 صاروخا من طراز "براهموس" لتثبيتها على سفن عسكرية.

في بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر، جرى الإعلان عن الاختبارات التالية لصاروخ "براهموس" من قبل البحرية الهندية، حينها تم الإطلاق من المدمرة "رانفيجاي".

وتأسست الشركة الروسية الهندية "براهموس"، في عام 1998، والتي سميت على اسم نهري براهمابوترا وموسكو. تنتج صواريخ مجنحة تحمل الاسم نفسه، بالإضافة إلى قاذفات وأنظمة توجيه الصواريخ وتجهيز مرافق التخزين، وهي مسؤولة عن تدريب أطقم الصواريخ وإصلاح وتحديث الصواريخ.