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    بحارة إسرائيليون على متن السفينة الجديدة ساعر-6 من طراز كورفيت، في القاعدة البحرية الإسرائيلية في حيفا، شمال إسرائيل، 2 ديسمبر 2020.

    غواصة إسرائيلية تشعل المواجهة في الخليج… مقارنة بين الأسطولين الإيراني والإسرائيلي

    © REUTERS / Heidi Levine/Pool
    رصد عسكري
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    قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الجمعة الماضي، إن "تل أبيب تراقب تحركات إيران في المنطقة، مشيرا إلى أن الغواصات الإسرائيلية تبحر إلى أماكن مختلفة بعيدة وقريبة".

    البحرية الإسرائيلية
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    تصنيع ألماني وتسليح إسرائيلي… سفينة "ساعر - 6" الصاروخية تتجه إلى إسرائيل
    وردت إيران بتحذير إسرائيل من أنها تعتبر أي غواصة إسرائيلية في الخليج هدفا مشروعا لها، وقال أحد مسؤوليها: "إحضار الإسرائيليين بالقرب من إيران، قد يخلق مشاكل لدول الجوار".

    وأورد موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي مقارنة بين قدرات الأسطول الحربي الإيراني وقدرات الأسطول الإسرائيلي.

    ويتكون الأسطول الحربي الإيراني من 398 قطعة بحرية ويحتل المرتبة السادسة بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم، بحسب الموقع الأمريكي.

    ويتكون الأسطول الحربي الإسرائيلي من 65 قطعة بحرية ويحتل المرتبة رقم 37 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.

    لا تمتلك كلا الدولتين أي حاملات طائرات، وكلاهما لا يمتلك مدمرات.

    وتمتلك إيران 34 غواصة، تجعله بين أضخم 5 أساطيل غواصات في العالم، بينما لا تمتلك إسرائيل سوى 5 غواصات.

    وتمتلك القوات البحرية الإيرانية 7 فرقاطات و3 كورفيتات، بينما لا تمتلك إسرائيل فرقاطات وتمتلك 4 كورفيتات، بحسب الموقع الأمريكي.

    ويضم الأسطول الإيراني 342 سفينة دورية تجعله ثاني أضخم أسطول سفن قتال ساحلي في العالم مقابل 45 سفينة دورية إسرائيلية.

    وبينما تمتلك إيران 8 كاسحات ألغام بحرية، فإن إسرائيل لا تمتلك أي منها.

    ويوجد في إيران 4 موانئ رئيسية فإن إسرائيل تمتلك 5 موانئ.

    ولأن الأسطول التجاري يعد من عوامل القوة التي تساهم في دعم أي قوة عسكرية فإنه يتم احتسابها ضمن معايير قياس قوة الدول.

    وتمتلك إيران 720 سفينة تجارية مقابل أسطول صغير في إسرائيل يتكون من 42 سفينة فقط.

    إيران تتوعد إسرائيل وتحذر "دول الجوار"

    قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الإيراني أبو الفضل عمويي، في تصريحات مع قناة "الجزيرة": "إذا ما وصلت غواصة إسرائيلية إلى الخليج، فإن بلاده تعتبر ذلك عملا عدائيا ومن حقنا الثأر حينئذ".

    وخاطب الإسرائيليين: "عليهم أن يكونوا حذرين، وأنه إذا وصلت غواصة إسرائيلية إلى مياه الخليج فستكون هدفا رائعا بالنسبة لنا"، مؤكدا أن "إحضار الإسرائيليين بالقرب من إيران، قد يخلق مشاكل لدول الجوار".

    بحارة إسرائيليون خلال مراسم تسليم السفينة الجديدة ساعر-6 من طراز كورفيت، يحضرها الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، في القاعدة البحرية الإسرائيلية في حيفا، شمال إسرائيل، 2 ديسمبر 2020.
    © REUTERS / Ronen Zvulun
    بحارة إسرائيليون خلال مراسم تسليم السفينة الجديدة "ساعر-6" من طراز كورفيت، يحضرها الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، في القاعدة البحرية الإسرائيلية في حيفا، شمال إسرائيل، 2 ديسمبر 2020.

    وأكد الجيش الإسرائيلي، الجمعة الماضي، أن "تل أبيب تراقب تحركات إيران في المنطقة وأن الغواصات الإسرائيلية تبحر إلى أماكن مختلفة بعيدة وقريبة".

    وقال هيداي زيلبرمان، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في حديث خاص مع موقع "إيلاف" إن الحديث عبور غواصة إسرائيلية قناة السويس متجهة للبحر الأحمر وربما إلى الخليج، لا يمكن نفيه أو تأكيده لأن سلاح البحرية الإسرائيلي يعمل في كل مكان، مشيرا إلى أن "الغواصات الإسرائيلية تبحر وبهدوء إلى أماكن مختلفة بعيدة وقريبة".

    7 سبع معلومات عن الأسطول الإيراني
    © Sputnik
    7 سبع معلومات عن الأسطول الإيراني

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    الكلمات الدلالية:
    الحرب البحرية, الأسطول الإسرائيلي, الأسطول الإيراني
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