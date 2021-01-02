أسلحة جبارة وصواريخ ومدرعات يحصل عليها الجيش الروسي خلال 8 سنوات

شهدت السنوات الثماني الأخيرة، تسلم التشكيلات والوحدات العسكرية في الجيش الروسي مجموعة كبيرة من الأسلحة الصاروخية والمدفعية والمدرعات.

وبحسب موقع "تي في زفيزدا" الروسي، فإنه في روسيا، على مدار ثماني سنوات، تضاعفت حصة الأسلحة والمعدات الحديثة للقوات البرية أربع مرات.

منذ عام 2012، تم تسليم أكثر من 2500 وحدة من الأسلحة المدرعة إلى تشكيلات الدبابات والوحدات العسكرية التابعة للقوات البرية، بما في ذلك أكثر من ألف دبابة من أنواع "تي 72 بي 3" و"تي 73 بي 3 إم"، و"تي 80 بي في إم"، و"تي 90 إم"، وخلال نفس الوقت، تلقت قوات البنادق الآلية أكثر من 1500

وحدة من مركبات القتال لنقل المشاة "بي إم بي 3"، و"بي إم بي 2"، الحديثة وناقلات الجند المدرعة "بي تي آر 82 آ".

ومنذ ذلك الوقت (2012)، تلقت القوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات البرية أكثر من 1500 قطعة من المعدات العسكرية، بما في ذلك أنظمة الصواريخ العملياتية والتكتيكية "إسكندر إم"، وعائلة صواريخ "تورنادو"لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، ومدافع "مستا إس إم" (Msta-SM) ذاتية الدفع.

ومنذ 8 سنوات، تم تسليم أكثر من 900 وحدة من المعدات العسكرية لقوات الدفاع الجوي: أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات بعيدة المدى "إس 300 في 4"، وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات قصيرة المدى "تور إم 2"، وأنظمة "بوك إم3"، وأنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات من "فيربا".

بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز الوحدات المضادة للدبابات كريسانثيموم إس بي، وتقوم وحدات المخابرات بشراء مجمعات بها طائرات بدون طيار وعمليات استطلاع ومراقبة واتصالات "ستريليتس" بالإضافة إلى مركبات محمية "تايفون- K".