طائرات "آن – 124" الروسية تحلق في تشكيل جوي في ظروف جوية صعبة... فيديو

حلقت ست طائرات النقل الإستراتيجي الروسية من طراز "أن – 124" لأول مرة، في تشكيل واحد اليوم السبت، في ظل ظروف جوية صعبة.

ووفقا لقناة "زفيزدا" الروسية تمتلك طائرة "أن – 124" عشر عجلات في كل جانب في الطرف الخلفي للطائرة.

— Минобороны России (@mod_russia) January 15, 2021

وبحسب "زفيزدا"، تعد طائرة النقل العسكري "أن – 124" المعروفة باسم "روسلان" من أضخم طائرات النقل في العالم، حيث يمكن مقارنة طولها وارتفاعها بمبنى مكون من خمسة طوابق وأربعة مداخل.

وقال نائب قائد الفوج فيكتور فاختين لمراسل القناة أثناء التحليق: "الآن سنخرج من السحابة، وسيكون الطقس جيدًا، وسنرى طائرة تحلق أمامنا. الآن نحن نطير إلى نقطة التجميع. ما يميزها أنها طائرة كبيرة وتتطلب قيادتها دقة عالية".

وتابع قائلا: "هذه الرحلة فريدة من نوعها. "أن – 124" هي طائرة منفردة، أي أنها غير مخصصة للطيران القتالي. يوجد هنا معدات توضح الوقت المتبقي لبلوغ الهدف، ونظام ملاحة، ونظام قمر صناعي".

يذكر أن طائرة النقل العسكري "أن – 124" قامت بنقل شحنات من منظومات الدفاع الجوي "إس – 300" الروسية إلى سوريا لمحاربة الإرهابيين، وفي كانون الأول/ ديسمبر تم خلالها نقل معدات لقوات حفظ السلام الروسية إلى ناغورني- قره باغ.

ويُطلق على "رسلان" اسم طائرة نقل إستراتيجية لأنها يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 880 جنديًا ونقل فوج كامل، كما يمكن أن تستوعب خمس طائرات هليكوبتر من طراز "مي – 8" وقاذفتين من طراز "سو – 24"، كما تستطيع الطائرة رفع ما يصل إلى 120 طنًا في الهواء.