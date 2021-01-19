الجيش الأسترالي يتسلح بمروحيات "بوينغ" الأمريكية ويستغني عن "إيرباص" الأوروبية

قرر الجيش الأسترالي استبدال مروحيات أسطوله من نوع "تايغر" بمروحيات أمريكية الصنع من طراز بوينغ "أباتشي غارديان" أكثر موثوقية بعد أن كشف تقرير عن عيوب التصميم لدى مروحيات "تايغر" التابعة لإيرباص.

وقالت وزيرة الدفاع الأسترالية، ليندا رينولدز في 15 يناير/كانون الثاني، إن مروحيات "AH-64 Apache" ستعزز قوة الاستطلاع المسلحة الأسترالية وتسمح لأستراليا بردع التهديدات بتشكيل بيئتها الاستراتيجية بشكل أفضل.

وبينت رينولدز: "إن أباتشي تلبي جميع متطلبات الدفاع فهي الخيار الأكثر فتكًا والأكثر قدرة على البقاء بالإضافة إلى عامل خطورة منخفض". وأضافت، وسيتم تزويد القوات المسلحة بمروحيات تمتلك أجهزة استشعار وأنظمة اتصالات وقدرات هجومية محسنة ونطام تشغيل جاهز.

وبالنسبة لمروحيات تايغر الأوروبية، كشف التقرير، عن ضعف جهوزيتها التشغيلية والصيانة الباهظة الثمن التي تقدر بـ921 مليون دورلار مع تكلفة 30 دولار تقريبا لساعة تحليق، ونقص توافر قطع الغيار وفشل أنظمة الحماية الالكترونية وأنظمة الاتصال وتسرب الدخان من المحركات إلى قمرة القيادة.

ولم تتفق شركة إيرباص مع قرار استبدال مروحياتها في أكتوبر/تشرين الأول، واصفة إياه بالقرار السيء. وقالت إنه "تم اتخاذ القرار عام 2016 عندما كانت مروحيات إيرباص لا تتسم بأداء جيد مقارنة بأدائها الآن".