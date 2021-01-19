"تحقق التفوق على الخصم"... الجيش الروسي يصدر بيانا بشأن تدريبات يجريها لأول مرة

أعلنت المنطقة العسكرية الغربية الروسية، اليوم الثلاثاء، ولأول مرة، عن القيام بتنفيذ ما يطلق عليه اصطلاح "تدريبات شبكية"، تم خلالها استخدام مدافع الهاوتزر ذاتية الحركة من طراز "مستا"، المزودة بأجهزة النظام الموحد للإدارة والسيطرة على المستوى التكتيكي.

موسكو- سبوتنيك. تجدر الإشارة إلى أن المقصود بمفهوم العمليات القتالية الشبكية هي تلك العمليات التي يجري تنفيذها من قبل القوات التي تم جمعها وربطها ببعضها البعض في إطار شبكة معلومات واستخبارات موحدة، ما يحقق تفوقا على الخصم في مجال المعلومات والاتصالات، وهذا ما يؤدي بدوره إلى زيادة كفاءة أداء أي من المهام القتالية.

وأفادت قيادة المنطقة العسكرية الغربية في بيان صحفي لها، بأن تنفيذ هذه التدريبات تم على يد رجال المدفعية من صلب تنظيم فرقة يلنينسك للمشاة الآلية التابعة لجيش الأسلحة المشتركة، حيث إنهم قاموا بالتدريب على استخدام كتيبة مدافع الهاوتزر ذاتية الحركة من طراز "مستا-إس-إم2" لأول مرة في إطار عمل أجهزة النظام الموحد لإدارة النيران على المستوى التكتيكي في منطقة بريانسك. وقامت أطقم مدافع الهاوتزر ذاتية الحركة "مستا - إس-إم2" باستخدام أجهزة النظام الموحد للإدارة والسيطرة المركب في هذه المدافع لتبادل البيانات وإدارة النيران في الوقت الحقيقي من الزمن".

ومن جانبه أكد المكتب الإعلامي لقيادة المنطقة العسكرية الغربية أنه بفضل النظام الجديد، يتحقق "التفوق على الخصم في مجال المعلومات والاتصالات في ظروف معركة الأسلحة المشتركة الحديثة".

وأضاف المكتب الإعلامي بأنه مع الأخذ بعين الاعتبار عملية الإزالة الآلية للخرطوشة المستهلكة واستخدام نظام الملاحة، فقد تمكن الأفراد من تحقيق سرعة إطلاق النار التي تصل إلى 10 قنابل في الدقيقة".

يذكر أنه شارك في هذه التدريبات حوالي 500 عسكري من صلب تنظيم فرقة يلنينسك للمشاة الآلية التابعة لجيش الأسلحة المشترك للمنطقة العسكرية الغربية، بالإضافة إلى حوالي 25 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة.

وتم تطوير نظام الإدارة والسيطرة سالف الذكر من قبل شركة "سوزفيزدييه" التي تعمل ضمن تشكيل شركة "روس ايليكترونيكا" القابضة والتابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية. وبالإضافة إلى مدافع الهاوتزر ذاتية الحركة من طراز "مستا"، تم تركيب أنظمة الإدارة والسيطرة في الدبابات الحديثة من طراز "تي-90 بروريف".