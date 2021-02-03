سيارة الإسعاف الروسية المدرعة "لينزا" تثير اهتمام العالم

أثارت سيارة الإسعاف الروسية "لينزا" اهتمامًا في جميع أنحاء العالم، وعلى وجه الخصوص، قد تكون الهند مهتمة بها، حسبما قال مارات رزفانوف، ممثل الشركة المطورة ريمديزل.

وأفاد رزفانوف للصحفيين الروس حول المدرعة الروسية على هامش معرض "أريو إنديا 2021 اليوم الأربعاء:

"هذه مركبة مصفحة (K-53949" Lens") نقدم طرازها في الهند. يمكن استخدامها لجمع الجرحى وإخراجهم من ساحة المعركة، بالإضافة إلى كونها مستشفى مؤقتا. وقد تكون الهند مهتمة بمثل هذه التقنية، وأبدى عدد من الدول الأخرى اهتماما بهذه الآلة، ونرى إمكانات تصدير كبيرة".

وأضاف: "لقد أحضرنا نموذجًا من سيارة "لينزا" (Lenza K-53949) إلى هذا المعرض. لكننا نأمل أن نعرض السيارة نفسها قريبًا هنا".

لأول مرة، تم عرض "لينزنا"، التي تم إنشاؤها على أساس هيكل "تايفون" في منتدى "أرميا 2018". تم تصنيع هذه السيارة المدرعة وفقًا للمهمة التكتيكية والفنية لوزارة الدفاع في روسيا الاتحادية، والتي تم وضعها جنبًا إلى جنب مع الخدمة الطبية للإدارة العسكرية.