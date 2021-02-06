يتم تدريب القناصة الروس على ضرب الطائرات بدون طيار من الطلقة الأولى

في ساحة تدريب "Lyaur" للقاعدة العسكرية الروسية رقم 201 في طاجيكستان، تم تجهيز موقع خاص لتدريب القناصين على هزيمة الطائرات بدون طيار (UAVs) لعدو محتمل.

وبحسب موقع "RG"، أمر قائد القاعدة العقيد سيرغي جورياتشيف بالتركيز على هذا المجال. في الموقع الجديد، تم تركيب عدة صواري متصلة بواسطة كابلات. بمساعدتهم، بدأ هدف معدني على شكل طائرة شراعية من طائرة بدون طيار متوسطة الحجم. يتجاوز ارتفاع تحليقها 20 متراً، وبفضل ذلك يتمتع القناصة بالقدرة على ممارسة الرماية بزوايا كبيرة.

На российской военной базе в Таджикистане оборудовали специальную площадку для тренировки снайперов по поражению БПЛА. Также создана учебная полоса, имитирующая сложные условия стрельбы. Российских снайперов учат поражать беспилотники с первого выстрела. pic.twitter.com/8hNcE3r8ZT — Игорь Лиепас (@igorkushnarev2) February 6, 2021

​بالإضافة إلى ذلك، تم مؤخرا تجهيز دورة تدريبية أخرى مخصصة للأسطح المتأرجحة والمتحركة. بفضل هذا، من الممكن محاكاة المواقف النموذجية المختلفة لمعركة عابرة، ويمكن لكل جندي ممارسة تقنيات الرماية سواء أثناء الحركة أو من مواقع مختلفة غير مريحة في وقت محدود مع حد معين من الذخيرة.