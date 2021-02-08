روسيا مستعدة لتصدير مقاتلات "سو-57" ضمن شروط معينة

من الممكن أن تُقبل روسيا على توريد مقاتلات الجيل الخامس "سو-57" الروسية إلى البلدان الأجنبية المختلفة.

وأعلن المدير العام لشركة تصديرالأسلحة الروسية "روس أوبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخييف، أمام الصحفيين خلال معرض "آيرو إنديا 2021" أن "روس أوبورون إكسبورت" مستعدة لتوريد مقاتلة الجيل الخامس "سو-57أ" لشركاء روسيا الاستراتيجيين في حال أبدوا اهتمامهم.

وتستطيع مقاتلة "سو-57" أن تضطلع بمهام عديدة، وتقدر على مكافحة أي مقاتلة معادية، وتستطيع أن تدمر أهدافا أرضية وبحرية أيضا. وتجعل تكنولوجيا الإخفاء اكتشافها أمرا صعبا.

ولفت المعلق العسكري دميتري دروزدينكو في حديثه لـ"سبوتنيك" إلى أن طائرة "سو-57" مزودة بالردار الذي يمكّنها من رؤية كل شيء حولها.

وتتمتع مقاتلة الجيل الخامس الروسية بالقدرات الحركية الخارقة، وتستطيع أن تقوم بحركات معقدة لا تقدر عليها الطائرات الأخرى، وفقا للمعلق العسكري.

وقد بدأت القوات الجوية الروسية تستلم مقاتلات "سو-57".